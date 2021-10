La ALBA rechaza "intentos desestabilizadores" de EE.UU. contra Nicaragua

El embajador de Estados Unidos en Nicaragua, Kevin Sullivan. Foto de archivo. EFE/Jorge Torres

Caracas, 18 oct (EFE).- La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) rechazó este lunes las "declaraciones de funcionarios del Gobierno de EE.UU." por constituir "ataques e intentos desestabilizadores" contra el Ejecutivo de Nicaragua, si bien no aclaró a qué comentarios se refiere.

"La ALBA rechaza categóricamente las recientes declaraciones de funcionarios del Gobierno de los EE.UU. que, en flagrante violación a los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, continúan con ataques e intentos desestabilizadores en contra del Gobierno legítimo" de Nicaragua, reza un comunicado del bloque.

El Gobierno de Nicaragua denunció el pasado lunes "la continua intromisión" de Estados Unidos, a través de su embajador en Managua, Kevin Sullivan, "en los asuntos propios" del país, aunque no identificó la presunta injerencia.

En una nota, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua pidió al embajador estadounidense abstenerse "de seguir violentando" la "concordia nacional y renuncie a querer imponer su vulgar, rastrera, aberrante, insolente, innoble, abominable y decadente política yanqui".

Al respecto, la ALBA también condenó "las acciones injerencistas que, desde la (Organización de Estados Americanos) OEA, pretenden inmiscuirse en asuntos que confieren exclusivamente al pueblo y las instituciones nicaragüenses".

Nicaragua también protestó este lunes ante la OEA por convocar al Consejo Permanente a discutir sobre la situación del país, previo a las elecciones generales del 7 de noviembre en las que el presidente Daniel Ortega busca su tercera reelección consecutiva.

En una nota de protesta dirigida al presidente del Consejo Permanente de la OEA, el dominicano Josué Fiallo, la Cancillería de Nicaragua anunció que no asistirá a esa cita convocada para el miércoles próximo "para conocer, entre otros, aspectos que corresponden única y exclusivamente a la decisión de los ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses".

Por su parte, la ALBA saludó "la preparación del proceso electoral" en el país centroamericano y ratificó su respaldo a Ortega, así como a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.

"Los países miembros de la alianza hacen un llamado a la comunidad internacional a rechazar este tipo de intimidaciones y a defender la soberanía, la libre determinación e independencia política de los Estados", concluyó el comunicado.