Juez de EEUU fija fecha de comparecencia de enviado de Venezuela acusado de lavado de dinero

Imagen de archivo de una mujer caminando frente a un mural que pide la liberación del empresario colombiano y enviado Alex Saab, quien está detenido en Cabo Verde bajo cargos de lavado de dinero para el gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en Caracas, Venezuela. 9 de septiembre, 2021. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

Por Brian Ellsworth y Alexandra Ulmer

18 oct (Reuters) -Un juez de Estados Unidos fijó el lunes 1 de noviembre como fecha para la comparecencia de Alex Saab, un empresario acusado de lavar dinero en nombre del gobierno de Venezuela, en un caso que enfrenta a Estados Unidos contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Los fiscales estadounidenses acusaron a Saab en 2019 en relación con un esquema de soborno vinculado al sistema de control de cambio impuesto por el Estado de Venezuela. También lo acusaron junto a un aliado de desviar alrededor de 350 millones de dólares de Venezuela a cuentas en el extranjero a través de Estados Unidos.

Washington además impuso sanciones a Saab por acusaciones de que orquestó un plan que le permitió a él y a Maduro beneficiarse de un programa estatal de distribución de alimentos.

Los abogados de Saab han calificado los cargos de Estados Unidos como de motivación política.

Saab, de 49 años y nacionalidad colombiana, fue arrestado en junio de 2020 cuando su avión se detuvo para repostar en Cabo Verde. Los tribunales del país aprobaron su extradición tras una prolongada batalla legal.

Saab compareció el lunes a una audiencia inicial con un mono color naranja y una mascarilla azul, en una videoconferencia ante el juez federal John J. O'Sullivan en Miami. El abogado de Saab, Henry Bell, pidió que la lectura de cargos se programe en dos semanas, citando la necesidad de informar a su cliente, así como una apelación pendiente que dice que Saab fue arrestado injustamente porque tenía inmunidad diplomática.

Tras la extradición de Saab desde Cabo Verde a Estados Unidos el sábado, el gobierno de Venezuela anunció que suspendía su participación en los diálogos con sectores opositores, una mesa que se realiza en México desde agosto y que estaba previsto que se reanudara el fin de semana.

En Caracas, Maduro dijo el lunes que no sabía qué sucedería con esos diálogos en México.

"En protesta nos fuimos de México y punto. Después evaluaremos qué va a pasar con esos diálogos, después evaluaremos, por ahora estamos indignados" por la extradición de Saab, dijo el mandatario venezolano en un acto transmitido por la televisión oficial.

"No se qué va a pasar con esa oposición extremista, de verdad, no sé qué va a pasar porque lo que han hecho no tiene nombre", agregó el mandatario, quien suele acusar a Washington y a sus "lacayos", o como llama en ocasiones a la oposición, de acciones en contra de su gobierno como la extradición de Saab.

Luego de la extradición de Saab, las autoridades volvieron a detener a seis exejecutivos del refinador Citgo, una subsidiaria estadounidense de la petrolera estatal PDVSA, que estaban bajo arresto domiciliario desde abril de este año.

Los exejecutivos de Citgo, detenidos en noviembre de 2017 tras ser convocados a una reunión en la sede de PDVSA en Caracas, fueron trasladados de sus domicilios a una de las sedes de la policía de inteligencia, dijeron el sábado dos fuentes. El grupo está compuesto por cinco ciudadanos estadounidenses naturalizados y un residente permanente. El gobierno de Estados Unidos ha exigido repetidamente su liberación.

Las tensiones han aumentado entre Washington y Caracas, enemigos ideológicos desde hace mucho tiempo, después de que el expresidente Donald Trump creara en 2019 un amplio programa de sanciones destinado a obligar a Maduro a dejar el poder en medio de un desplome económico.

El gobierno de Venezuela ha acusado a Estados Unidos de secuestrar a Saab, a quien describen como un enviado diplomático que se dirigía a Irán para negociar suministros de combustible y alimentos que han sido interrumpidos por las sanciones estadounidenses. La oposición dice que Saab fue uno de los principales beneficiarios de los controles estatales a la economía y espera que coopere con autoridades estadounidenses.

Una investigación de Reuters de 2016 encontró que Saab también era jefe de una pequeña empresa de camiones colombiana que inesperadamente venció a líderes de la industria global para ganar un proyecto de miles de millones de dólares en la Faja del Orinoco de Venezuela, la reserva de crudo más grande del mundo. El acuerdo finalmente se archivó después de las protestas de las compañías petroleras extranjeras.

(Reporte de Brian Ellsworth en Miami y Alexandra Ulmer en San Francisco. Información adicional de Vivian Sequera en Caracas.)