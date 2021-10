Hollywood adaptará "La cara norte del corazón" de Dolores Redondo a serie

Madrid, 19 oct (EFE).- El estudio de Hollywood NBC Universal adquirió los derechos audiovisuales de la última novela de la escritora española Dolores Redondo, "La cara norte del corazón", para adaptarla a una serie de televisión, según informa este martes la editorial Destino.

La adaptación correrá a cargo de Heyday Films, que forma parte de NBC Universal International Studios y que produjeron, entre otros muchos proyectos, todas las películas de Harry Potter.

Dolores Redondo manifestó su satisfacción por este proyecto: "El presente y el futuro que me han planteado desde Hollywood me permite soñar a lo grande. Siempre he sido consciente de las dificultades técnicas que significaba adaptar 'La cara norte del corazón', por desarrollarse en un escenario real como Nueva Orleans y una catástrofe como la del huracán Katrina".

Pero la autora confesó sentirse tranquila por el hecho de que su novela esté en manos de Heyday y NBCUniversal, que considera "los mejores en el mundo y con capacidad demostrada para conseguir una gran obra a nivel de producción y de efectos especiales".

"La cara norte del corazón", publicada en 2019, es la precuela de la Trilogía del Baztán, uno de los grandes fenómenos literarios de la última década. Y las adaptaciones cinematográficas de las tres novelas ("El guardián invisible", "Legado en los huesos" y "Ofrenda a la tormenta") fueron las primeras adaptaciones del cine español de una gran saga literaria, indica la editorial que recuerda que permanecen en Netflix a nivel internacional.

"La cara norte del corazón" comienza en agosto de 2005, mucho antes de los crímenes que conmocionaron el valle del Baztán, una joven Amaia Salazar de veinticinco años, subinspectora de la Policía Foral, participa en un curso de intercambio para policías de la Europol en la Academia del FBI, en Estados Unidos, que imparte Aloisius Dupree, el jefe de la unidad de investigación.

Una de las pruebas consiste en estudiar un caso real de un asesino en serie a quien llaman "el compositor", que siempre actúa durante grandes desastres naturales atacando a familias enteras y siguiendo una puesta en escena casi litúrgica. Amaia se convertirá inesperadamente en parte del equipo de la investigación que los llevará hasta Nueva Orleans, en vísperas del peor huracán de su historia, para intentar adelantarse al asesino.

Desde la publicación de "El guardián invisible" en 2013, las novelas de la trilogía del Baztán han sido traducidas a 36 idiomas.

Además, Dolores Redondo, ganó el Premio Planeta en 2016 con su novela "Todo esto te daré" y, a principios de este año, la autora recuperó su primera novela, "Los privilegios del ángel".