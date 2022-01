Gloria Camila, rescatada por su novio en mitad de la autopista tras una inoportuna avería en su coche

19-10-2021 Gloria Camila y su novio David, con la grúa después de que su coche se averiase en mitad de la autopista. MADRID, 19 (CHANCE) Intentando mantenerse en un discreto segundo plano y al margen de los titulares que su mediática familia acapara semana sí semana también, Gloria Camila se ha convertido - muy a su pesar - en una de las grandes protagonistas de la crónica rosa en los últimos días. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 19 (CHANCE)



Intentando mantenerse en un discreto segundo plano y al margen de los titulares que su mediática familia acapara semana sí semana también, Gloria Camila se ha convertido - muy a su pesar - en una de las grandes protagonistas de la crónica rosa en los últimos días.



Primero, por la suspensión de la vista en la que Rocío Carrasco tenía que depositar en un juzgado los escritos íntimos de Rocío Jurado después de la demanda de Gloria para intentar frenar la difusión de los pensamientos privados de su madre en la segunda parte de la docuserie de su hermana, que ya ha comenzado su grabación y que se rumorea que podría estrenarse dentro de un mes. Un duro varapalo para la hija de José Ortega Cano, que con estas acciones legales se posicionaba directamente en contra de Rociíto, con la que se rumoreó que podría haber un acercamiento que ahora parece más lejano que nunca.



En segundo lugar, por su presunta crisis sentimental con su novio, David, justo cuando acaban de celebrar dos años de amor. Una crisis que muy enfadada la propia Gloria desmentía ante nuestros micrófonos, asegurando que su relación va "divinamente" y que "el periodismo se está yendo un poco a la mierda". "¿Por qué me preguntáis si luego dáis las cosas por hecho a vuestra manera y buscáis el titular que más morbo da?" afirmaba molesta la actriz, negando problemas en su noviazgo con el atractivo profesor.



Y tercero y último, por su inoportuna avería con su coche, que la dejaba literalmente 'tirada' en mitad de una autopista. Un momento del que hemos sido testigos de excepción, como os mostramos en el siguiente vídeo. Demostrando que su relación marcha a las mil maravillas, era el propio David el que minutos después acudía 'al rescate', acudiendo al lugar en el que Gloria esperaba a la grúa.



Muy pendiente en todo momento, el 'yerno' de Ortega Cano no dudó en acompañar a su novia mientras ella explicaba a los operarios de la grúa qué le había pasado al coche y les daba indicaciones para que se llevasen el vehículo averiado. Finalmente, y después de un rato 'tirada' en la carretera, Gloria ha abandonado el lugar en el coche de David, que una vez más ha demostrado ser su gran apoyo. ¡Dale al play y no te pierdas el momento!