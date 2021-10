Gibraltar adjudica un desarrollo urbanístico por casi 400 millones de euros

Vista de la frontera con Gibraltar con el Peñón por detrás. EFE/A.Carrasco Ragel/Archivo

Algeciras (España), 18 oct (EFE).- El gobierno de la colonia británica de Gibraltar ha adjudicado a TNG Global Foundation un proyecto de desarrollo urbanístico de la zona de rellenos de Levante del Peñón, conocida como “Eastside Reclamation”, que prevé una inversión de 330 millones de libras (algo más de 390 millones de euros).

La compañía anunció que comenzará a trabajar "inmediatamente" en la valoración de impacto medioambiental necesaria, especialmente los de protección costera, en una zona cuyos rellenos fueron en su día reiteradamente denunciados por el Ejecutivo español y por el grupo conservacionista Verdemar Ecologistas en Acción.

Las autoridades de la colonia, no obstante, aclararon que estos trabajos no conllevan nuevos rellenos, y que incluirán también que Global Foundation asumirá la titularidad y responsabilidad de la retirada de los escombros que hay en los terrenos de Eastside.

En un comunicado, el ejecutivo gibraltareño explicó que TNG Global Foundation ha presentado la oferta más alta en el proceso de licitación, para un negocio que, según se estima, tendrá un impacto económico, en diez años, de unos 2.500 millones de libras (casi 2.960 millones de euros), el equivale al Producto Interior Bruto (PIB) de Gibraltar de un año.

El proyecto contempla la edificación de dos muros de contención, el desarrollo de cien viviendas con precios asequibles, 400 puestos de amarres para pequeños botes y un aparcamiento para 500 vehículos, entre otras actuaciones en la zona. Además de estos elementos, el proyecto final incluirá un puerto deportivo con espacio para megayates y una promoción inmobiliaria de alta gama.

El proyecto no está relacionado con la construcción de viviendas públicas de “Hassan Centenary Terraces”, otra edificación ubicada en esta zona de relleno.

Según el acuerdo, TNG Global Foundation, una entidad establecida recientemente en Gibraltar por el empresario vietnamita Tuan Tran, propietario de Trusted Novus Bank, también asentado en el Peñón, abonará a la colonia británica 90 millones de libras (más de 106 millones de euros) una vez le sea concedida toda la documentación necesaria para el desarrollo del proyecto y tiene prevista una inversión de 330 millones de libras.

El ministro principal, Fabián Picardo, recordó que se trata de la tercera vez que Gibraltar intenta poner en marcha los trabajos de este proyecto que fue ideado "hace más de treinta años". "Esperamos que a la tercera vaya la vencida", indica en unas declaraciones recogidas en la nota de prensa.