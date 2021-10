Gabinete de ministros de Perú define detalles para pedir confianza a Congreso

Lima, 18 oct (EFE).- El gabinete de ministros de Perú, que preside desde el pasado 6 de octubre la abogada Mirtha Vásquez, se presentará ante el Congreso para solicitar el voto de confianza a su política de gobierno el 25 de octubre o el 3 de noviembre próximo.

Las posibles fechas de la asistencia ante el pleno fueron anunciadas este lunes por Vásquez, al término de una reunión con los integrantes de la mesa directiva del Congreso, que preside la legisladora opositora María del Carmen Alva.

La primera ministra inició, con este encuentro, una ronda de conversaciones con todas las bancadas del Congreso, que domina la oposición, con el objetivo de escuchar sus planteamientos y presentarles los ejes de sus propuestas de gestión.

"Estamos en la mejor disposición de encontrar canales de diálogo pues existen objetivos comunes por el bienestar del país", dijo.

En la reunión también participaron, además de Alva, los congresistas Enrique Wong, Lady Camones y Patricia Chirinos, que ocupa la primera, segunda y tercera vicepresidencia del Congreso, respectivamente.

LA CUESTIÓN DE CONFIANZA

Vásquez informó, en ese sentido, a la mesa directiva del Congreso los detalles de un proyecto de ley del Ejecutivo que busca regular la cuestión de confianza y la vacancia presidencial.

De acuerdo con la legislación vigente, el jefe de Estado peruano puede cerrar el Congreso si el Parlamento le niega en dos oportunidades consecutivas el voto de confianza a su gobierno.

"Estamos presentando un proyecto de ley que buscaría regular estos aspectos de manera integral. Es una propuesta que se recoge del Acuerdo Nacional", precisó.

La primera ministra agregó que se plantea que la cuestión de confianza y la vacancia presidencial puedan tratarse de manera conjunta y no de manera independiente, para no generar un desequilibrio de poderes que pondría en riesgo el Estado de Derecho.

"Hacemos un llamado a los señores congresistas para evaluar esta propuesta, porque creo que podemos llegar a solucionar estos problemas de manera permanente, pensando en la gobernabilidad del país", apuntó.

Sin embargo, los miembros de la directiva del Congreso le comunicaron que el pleno se reunirá este martes para insistir en aprobar un proyecto de ley de interpretación de la cuestión de confianza que ya fue rechazado por el Ejecutivo.

"Nuestro planteamiento es que el Congreso revise tanto la ley de interpretación que quieren aprobar por insistencia junto con nuestro proyecto, de manera conjunta; por supuesto, eso depende del pleno del Congreso y de lo que puedan decidir mañana", sostuvo Vásquez.

OTRAS REUNIONES

La primera ministra, quien asumió el cargo en reemplazo de Guido Bellido, un polémico legislador del partido gobernante Perú Libre que fue muy cuestionado por la oposición, también se reunió con la bancada del partido derechista Alianza por el Perú (APP).

Posteriormente, recibió a 17 integrantes de la bancada del partido marxista Perú Libre, con el que el presidente Pedro Castillo llegó al poder, quienes aseguraron que darán el voto de confianza al gabinete de ministros.

"El rumbo es el mismo de nuestro presidente, lo cual significa que respaldamos en absoluto ese rumbo. Si hubo cambios, son de caras de personas, pero no de rumbo", sostuvo el congresista oficialista Óscar Zea.

Otro grupo de parlamentarios de Perú Libre, vinculado con el secretario general de ese partido, Vladimir Cerrón, anunció que no otorgará la confianza al gabinete de Vásquez, por considerar que dejará de lado las promesas anunciadas durante la campaña electoral, que incluyen la convocatoria a una Asamblea Constituyente.