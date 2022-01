Fútbol/Segunda.- (Crónica) El Eibar, líder provisional tras la derrota del Sporting en Cartagonova

19-10-2021 El Eibar, líder provisional de la Liga SmartBank DEPORTES LALIGA



MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El Eibar se convirtió este martes en el líder provisional de la Liga SmartBank tras imponerse a domicilio (0-1) al Tenerife y tras la derrota del Sporting de Gijón en su visita al Cartagena (1-0), en partido pertenecientes a la undécima jornada de competición.



El equipo de Gaizka Garitano, que no tuvo un buen comienzo de temporada, ha enderezado el rumbo y ya acumula nueve jornadas sin perder, de ellas seis victorias que le han catapultado a lo más alto de la tabla en la categoría de plata. Este martes tan solo necesitó un gol para llevarse los puntos.



Álvaro Tejero marcó el único tanto del partido en el minuto 75 y dejó al Tenerife sin mucho margen de maniobra. Además, la expulsión de Mollejo a falta de cinco minutos terminó por enterrar las posibilidades del cuadro chicharrero.



Por su parte, el Sporting -que llegaba tras ganar de milagro en la última jornada- no pudo dar continuidad a su racha y entregó el liderato a las primeras de cambio. Los asturianos, empatados a puntos con el Eibar, no pudieron frenar a un Cartagena que sigue soñando gracias a los goles de Rubén Castro. El canario totaliza 6 y ya es el segundo máximo anotador de la categoría. El 'Efesé' ocupa puestos de 'playoff'.



Además, Huesca y Málaga se repartieron los puntos (0-0) que no sirve a los blaugranas para meterse entre los seis mejores, aunque tan solo dos puntos les separen. Los andaluces, por su parte, seguirán una jornada más en mitad de la tabla.



--RESULTADOS DE LA JORNADA.



-Martes 19.



Cartagena - Sporting 1-0.



Huesca - Málaga 0-0.



Tenerife - Eibar 0-1.



-Miércoles 20.



Fuenlabrada - Amorebieta 19.00.



Valladolid - Ibiza 19.00.



Alcorcón - Leganés 21.00.



Lugo - Las Palmas 21.00.



-Jueves 21.



Almería - Real Sociedad B 18.45.



Zaragoza - Ponferradina 19.00.



Mirandés - Girona 21.00.



Oviedo - Burgos 21.00.