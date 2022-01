Fútbol/Champions.- Klopp: "Me sorprendió que el árbitro anulara el penalti al Atlético"

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Liverpool, Jurgen Klopp, se mostró muy contento por conseguir la victoria en el Metropolitano (2-3), en la tercera jornada de la fase de grupos de la 'Champions', y destacó el esfuerzo de sus futbolistas, además de mostrar su sorpresa por el cambio de opinión del árbitro tras señalar un penalti a favor del Atlético.



"En estos partidos siempre hay dramatismo. No es nada fácil meter dos goles al Atlético en 15 minutos, pero a veces tu propia cabeza es el mayor enemigo. Y creo que no hemos sabido controlar el partido. Hemos concedido y hemos encajado dos goles, uno de ellos a balón parado, y son cosas que sabíamos y podíamos haber defendido mejor", indicó en rueda de prensa.



"En el descanso todo el mundo pensaba que el partido iba a ir en una sola dirección. Lo intentamos, fuimos positivos y buscamos los espacios; eso fue lo que intentamos. Obviamente la tensión aumentó por las decisiones del árbitro y muchas veces tanto el Atlético como sus aficionados acabaron enfadados, lo entiendo", añadió.



"El primer penalti fue claro y el del Atlético no era penalti, según mi opinión. Aún así me sorprendió que el árbitro lo anulara. Y en cuanto a la tarjeta roja es mala suerte, pero es roja. Es un pie en la cara de mi jugador y por esas cosas te expulsan. A nadie le gusta, pero son cosas que pasan. Hemos tenido que defender porque incluso con 10 jugadores han jugado un fútbol muy intenso. Los tres puntos es lo más importante, hemos dado un gran paso adelante", espetó el germano.



Preguntado por el fútbol de los rojiblancos, Kloop dijo que no cambiará su forma de pensar. "No creo que deba cambiar de opinión, es su forma de jugar, yo respeto muchísimo lo que hacen. Sin embargo, yo no podría hacer este juego, no soy la misma persona que Diego Pablo Simeone. Pero... ¿cuánto tiempo lleva aquí? ¿10 años? Y ha conseguido éxitos increíbles, es el fútbol que les gusta a ellos y lo respeto", manifestó.



Además, Klopp incidió en que fue "un partido muy intenso" pero no criticó la dureza atlética ni nada por el estilo. "No han jugado al límite pero sí ha sido un duelo muy intento y con un gran ritmo", indicó el técnico 'red', que no dio importancia a que Simeone no le saludase al final del encuentro. "Iba a darle la mano y se metía para dentro. Teníamos los dos las emociones a flor de piel. Pero no pasa nada. Es normal. Nos daremos la mano cuando nos volvamos a ver", sentenció.



Por último, Klopp destacó la "experiencia" de sus jugadores como algo "importantísimo" para poder ganar al Atlético. "Los últimos partidos de Champions nos han ayudado. Tenemos calidad para finalizar esas situaciones de ataque y meter los goles que necesitábamos. Lo hemos conseguido y estamos felices. Estoy contento por mi equipo", finalizó.