Fútbol/Champions.- (Crónica) El PSG remonta al Leipzig con doblete de Messi y el City se exhibe en Brujas

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El Paris Saint-Germain y el Manchester City sumaron sendas victorias este martes en la tercera jornada de la fase de grupos, aunque lo hicieron de manera diferente, con sufrimiento parisino y exhibición inglesa, mientras que el Ajax, el Sporting de Portugal se unieron a una noche de muchos goles.



35 tantos protagonizaron el inicio de la jornada de la Champions, once de ellos en los dos duelos del Grupo A donde mandan el PSG y el City, con siete y seis puntos, respectivamente, tras batir al Leipzig (3-2) y al Brujas (1-5).



El conjunto francés continúa dejando ciertas dudas pese a tener a su potencial y sufrió mucho para deshacerse del equipo germano, que llegó a ir dominando el marcador en el Parque de los Príncipes, donde por momentos superó a los de Mauricio Pochettino.



Sin la presencia de Neymar, Mbappé y Messi fueron los grandes protagonistas. El primero fue el encargado de abrir el marcador en el minuto 9, un golpe del que se recuperaron bien los visitantes que no le perdieron la cara al partido y que empataron antes de la media hora por medio de André Silva.



El panorama se complicó para el PSG tras el descanso cuando otra internada de Angeliño la convirtió en el 1-2 Mukiele. A los locales les restaba más de media hora para arreglar el problema y echó mano de Messi, que provocó la remontada con un doblete, el segundo de penalti transformado a lo 'Panenka'.



De este modo, el equipo francés replicó la victoria del Manchester City en Bélgica, donde arrolló al Brujas. El conjunto belga, capaz de sorprender al PSG en su estadio, esta vez no pudo hacer nada ante los de Pep Guardiola, claros dominadores del duelo de principio a fin.



Al campeón inglés le costó media hora derribar la resistencia local por medio de un gol de Joao Cancelo y antes del descanso, Mahrez, de penalti, complicó aún más las cosas para el Brujas. Walker y Palmer dejaron el partido sentenciado y aunque Vannaken recortó distancias con el City relajado, Mahrez cerró la goleada en los instantes finales.



EXHIBICIÓN DEL AJAX ANTE EL DORTMUND, EL INTER FRENA AL SHERIFF



Por otro lado, en el Grupo C también se vieron muchos goles, un total de nueve, con especial mención para el Ajax que puso rumbo a octavos de final tras deshacerse por 4-0 del Borussia Dortmund y firmar el pleno de victorias en la primera vuelta.



El campeón de la Eredivisie jugó un gran partido en un choque que se abrió con un gol en propia puerta de Reus. Blind, Antony y el 'pichichi' Haller, autor de su sexto gol, apuntalaron la superioridad 'ajacied'. En el otro partido, el Sporting sumó su primer triunfo y dejó prácticamente fuera al Besiktas, tras golearle 1-4, con tanto de penalti del español Pablo Sarabia.



Además, en los grupos del Atlético de Madrid y del Real Madrid, los dos equipos de Milán tuvieron dispar suerte. En el B, el de los rojiblancos, el Oporto se puso con cuatro puntos tras ganar por 1-0 (Luis Díaz) en Do Dragao a un Milan con bajas sensibles en el partido con menos goles del martes, mientras que en el D, el Inter recuperó sus opciones tras frenar al sorprendente Sheriff Tiraspol, que encajó su primera derrota tras perder en el Meazza por 3-1, aunque iba 1-1 al inicio del segundo tiempo. Dzeko, Vidal y De Vrij hicieron los tantos 'neroazzurri' y Thill el visitante.