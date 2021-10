Fuerte demanda de ETF de futuros de bitcóin en debut en EE.UU.

(Bloomberg) -- El primer fondo cotizado en bolsa vinculado al bitcóin en Estados Unidos, el ETF ProShares Bitcóin Strategy, registró una fuerte demanda de los inversionistas durante su debut bursátil, marcando un momento decisivo para el sector de las criptomonedas.

El fondo, que cotiza bajo el símbolo BITO, subió hasta un 5,4%, a US$42,15, antes de reducir las ganancias y pasar a terreno negativo en un momento. Aun así, más de 12 millones de acciones por un valor aproximado de US$480 millones cambiaron de manos, según datos compilados por Bloomberg. Aunque las comparaciones son difíciles porque algunos fondos están prefinanciados, ese volumen lo convierte fácilmente en uno de los debut de ETF más activos jamás vistos. Debido a la forma en que el fondo liquida las operaciones, los flujos netos de entrada o salida del producto probablemente no se conocerán hasta la noche del miércoles.

Un ETF de bitcóin ha sido largamente esperado tanto por la comunidad de criptomonedas como por los inversionistas de Wall Street, muchos de los cuales han argumentado durante años que la aprobación por parte de los reguladores abriría las monedas digitales a más inversionistas convencionales. El fondo ProShares se basa en contratos de futuros y fue presentado bajo las normas de fondos de inversión que el presidente de la SEC, Gary Gensler, ha dicho que proporcionan “importantes protecciones para los inversionistas”.

“Estamos muy emocionados de traer BITO, el primer ETF vinculado al bitcóin, a los inversionistas como una importante oportunidad para que inviertan convenientemente en bitcóin en su cuenta de corretaje habitual”, dijo en Bloomberg TV Simeon Hyman, estratega de inversión global de ProShares. “Esto permitirá que muchas personas que han estado esperando una forma fácil de hacer esto, y una forma sólida de hacerlo, ahora puedan participar y tenerlo en sus carteras”.

Los inversionistas minoristas se apresuraron a comprar el ETF el martes por la mañana. BITO fue el activo más comprado en la plataforma de Fidelity, con más de 5.500 órdenes de compra provenientes de clientes a las 11 a.m., hora de Nueva York.

El bitcóin subió hasta un 3,1% para cotizarse en torno a los US$63.274, ligeramente por debajo de su máximo histórico de abril, justo por debajo de los US$65.000.

“Es una semana increíblemente alcista; ha habido un sentimiento realmente positivo en torno al ETF en particular”, dijo Sam Bankman-Fried, director ejecutivo de FTX, una de las mayores bolsas de criptomonedas.

Hace tiempo que se supone que quien reciba la aprobación primero podría obtener los mayores beneficios, incluido el reconocimiento del sector y la posibilidad de atraer enormes cantidades de dinero. Algunos analistas ya son optimistas en cuanto a las perspectivas de BITO: el ETF de bitcóin basado en futuros podría atraer más de US$50.000 millones en flujos de entrada en su primer año, dado el bombo que lo rodea, según el destacado alcista de bitcóin Tom Lee, cofundador de Fundstrat Global Advisors.

Hay otras solicitudes de ETF de bitcóin basados en futuros a la espera de ser aprobados. Los analistas prevén lanzamientos de emisores como Valkyrie, cuyo fondo cotizado en bolsa Bitcoin Strategy, cuyo debut está previsto para el miércoles, cotizará bajo el símbolo BTFD.

Por su parte, Grayscale Investments LLC y la Bolsa de Valores de Nueva York presentaron una solicitud para convertir el fondo de bitcóin más grande del mundo, con el símbolo GBTC, en un ETF, solicitando la aprobación de los reguladores justo cuando su popular vehículo se ve acosado por la competencia.

Los observadores del mercado tienen algunas varas para medir la recepción inicial de BITO. El fondo SPDR Gold Shares, con el símbolo GLD, fue el que más rápidamente llegó a los US$1.000 millones en activos gestionados, alcanzando el hito en solo tres días, según Bloomberg Intelligence. Más recientemente, el fondo VanEck Social Sentiment, con el símbolos BUZZ, registró más de US$400 millones en acciones negociadas en su debut a principios de este año, una de las mayores cantidades de la historia para un ETF en su primer día.

“Es probable que este sea el mayor lanzamiento de todos los tiempos”, dijo James Seyffart en Bloomberg Intelligence. BITO está destinado a superar el lanzamiento de BUZZ de VanEck, señaló.

Seyffart agregó que el más importante y todos los lanzamientos por encima del de BUZZ contaban con el respaldo de instituciones preseleccionadas, que se habían alineado para invertir en los fondos por cientos de millones de dólares. “Es probable que no supere a algunos de estos fondos que cotizaron más de mil millones en el primer día debido a los cientos de millones de una o dos instituciones que se alinearon antes del lanzamiento. Pero debería superar a BUZZ por lo que solemos llamar un lanzamiento ‘orgánico’”, dijo.

Bloomberg News informó la semana pasada que la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. no se interpondría en el camino del lanzamiento de un fondo de bitcóin respaldado por futuros.

