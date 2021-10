Facebook pagará US$14,3M en caso discriminación laboral en EEUU

(Bloomberg) -- Facebook Inc. llegó a un acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos por las acusaciones de que discriminó a trabajadoras locales al reservar miles de empleos para extranjeros con visas temporales H-1B.

Facebook acordó pagar hasta US$14,3 millones en acuerdos de conciliación separados con los Departamentos de Justicia y Trabajo, informó el martes el Gobierno.

“Facebook no está por encima de la ley y debe cumplir con las leyes federales de derechos civiles de nuestra nación, que prohíben las prácticas de reclutamiento y contratación discriminatorias”, dijo la fiscal general adjunta, Kristen Clarke, de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia.

Facebook disuadió efectivamente a estadounidenses de postular a ciertos puestos en la empresa, reservándolos para titulares extranjeros de visas H-1B, dijeron los funcionarios Departamento de Justicia y Trabajo durante una sesión informativa con periodistas.

La empresa de redes sociales acordó pagar una multa de US$4,75 millones y poner otros US$9,5 millones a disposición de las víctimas de la discriminación de la empresa, informó el Departamento de Justicia. “Este acuerdo refleja el compromiso de la división de derechos civiles de responsabilizar a los empleadores”, dijo Clarke.

El Departamento de Justicia presentó una demanda contra Facebook en diciembre, afirmando que la empresa “se negó a reclutar, considerar o contratar a trabajadores estadounidenses calificados y disponibles para más de 2.600 puestos” y, en su lugar, reservó los empleos, con un salario promedio de US$156.000, a los no ciudadanos que patrocinó para obtener autorizaciones de trabajo permanente con tarjetas verde.

