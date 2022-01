17-10-2021 Esther Doña y Santiago Pedraz, una pareja cada día más enamorada. MADRID, 19 (CHANCE) Inseparables desde que comenzaron su historia de amor a comienzos del pasado verano, Esther Doña y Santiago Pedraz han decidido hacer oídos sordos a la polémica exclusiva que la ex del magistrado, Sylvia Córdoba, ha concedido en una conocida revista insinuando que la modelo llamaba insistentemente al juez y que éste la dejó por la viudad del Marqués de Griñón de la manera menos elegante; por mail tras abandonar la casa que compartían tan solo unos días después de decirle que era la mujer de su vida y que no había otra. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Inseparables desde que comenzaron su historia de amor a comienzos del pasado verano, Esther Doña y Santiago Pedraz han decidido hacer oídos sordos a la polémica exclusiva que la ex del magistrado, Sylvia Córdoba, ha concedido en una conocida revista insinuando que la modelo llamaba insistentemente al juez y que éste la dejó por la viudad del Marqués de Griñón de la manera menos elegante; por mail tras abandonar la casa que compartían tan solo unos días después de decirle que era la mujer de su vida y que no había otra.



Un culebrón en toda regla que no ha afectado para nada a la felicidad de Esther y el juez Pedraz, a los que hemos 'pillado' dando un tranquilo y romántico paseo por las calles del centro de la capital, en el que no faltaron ni los gestos de cariño ni las miradas cómplices, la mejor prueba del gran momento que están viviendo juntos y de que su relación está plenamente consolidada.



Derritiéndose en muestras de cariño con su pareja, a la que besó en varias ocasiones, la marquesa viuda de Griñón está disfrutando de esta etapa en la que, sin imaginárselo, encontró el amor en los brazos del magistrado un año después de la muerte de su marido, Carlos Falcó, a causa del Covid.



Con un look de lo más elegante, Esther eligió falda plisada en verde, top blanco y pañuelo de flores que combinó con botas y grandes gafas de sol. Sin soltar la mano de su novio, y con la mejor de sus sonrisas, la malagueña ha dejado claro que su amor va viento en popa y que "por supuesto" que están disfrutando de su historia de amor, al margen de las declaraciones de la ex de Pedraz.



"Estamos felices, ¿no nos ves?" ha confesado la viuda de Carlos Falcó, evitando contestar a Sylvia Córdoba pero asegurando que está "muy bien, feliz, enamorada y muy bien" con Santiago. ¡Dale al play y no te pierdas el momento!