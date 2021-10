Ente electoral venezolano aprueba normativa de campaña de comicios regionales

En cuanto a las redes sociales, el CNE determinó que llevará un registro de las cuentas y sitios web, los cuales deberán ser facilitados por los candidatos y organizaciones políticas. Foto de archivo. EFE/ Ronald Peña

Caracas, 19 oct (EFE).- El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela aprobó este martes la normativa para la campaña y propaganda para los comicios regionales y locales del próximo 21 de noviembre que, de acuerdo al cronograma del organismo, empezará el próximo 28 de octubre.

"La normativa establece que el lapso de la campaña electoral para las elecciones regionales y municipales 2021 inicia a partir de las 6:00 (10:00 GMT) del 28 de octubre y concluye a las 00:00 (4:00 GMT) del 18 de noviembre de 2021", indicó el ente en su cuenta de Twitter.

Los candidatos y partidos políticos podrán contratar la difusión de propaganda por tres minutos máximos al día si es por televisión, cuatro minutos por radio y en los periódicos impresos de tamaño estándar se permitirá media página y en tamaño tabloide, una página diaria.

En cuanto a las redes sociales, el CNE determinó que llevará un registro de las cuentas y sitios web, los cuales deberán ser facilitados por los candidatos y organizaciones políticas.

"Los datos requeridos, así como la fecha para el cumplimiento de este registro, serán notificados a través de aviso oficial, publicado en el portal web del CNE", agregaron.

El organismo indicó que los postulados y partidos políticos también podrán contratar la difusión de propaganda de campaña a través de los operadores de telecomunicaciones que cuenten con el servicio de mensajería de texto.

"A tal fin, podrá contratar la difusión de hasta un mensaje de texto diario no acumulable. Los responsables de la contratación de dicha propaganda están obligados a cumplir con las notificaciones previstas en las normativas de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, sus reglamentos y normas técnicas", apostillaron.

Para las elecciones regionales y locales convocadas para el próximo 21 de noviembre se elegirán 3.082 cargos en total, distribuidos en 23 gobernadores, 335 alcaldes, 253 legisladores a los Consejos Legislativos y 2.471 concejales.

El pasado 10 de octubre, el CNE llevó a cabo su simulacro electoral con el que se probaron los sistemas de votación y de acuerdo al presidente del organismo, Pedro Calzadilla, fue una jornada exitosa.

"La participación en este proceso ha superado con creces las expectativas que nos habíamos planteado, buen augurio, cuando vamos a una elección el 21 de noviembre", señaló el funcionario, quien no detalló la cantidad de participantes en la jornada.

El ensayo contó con la participación del Centro Carter, que todavía no ha dado una respuesta definitiva sobre si enviará una misión de observación para noviembre.