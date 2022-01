El Salvador.- La Asamblea Legislativa salvadoreña descarta la iniciativa de despenalización del aborto

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



La comisión la Asamblea Legislativa de El Salvador ha rechazado una iniciativa presentada ante la cámara que planteaba la despenalización del aborto bajo tres causales, en el caso de inviabilidad del feto, cuando la vida de la mujer esté en riesgo y cuando el embarazo sea fruto de violación o incesto.



La propuesta fue presentada ante la asamblea por colectivos feministas el pasado 28 de septiembre, como punto final de una marcha que reivindicaba cambiar el Código Penal del país para despenalizar la interrupción voluntaria del aborto en determinados supuestos.



Los diputados Anabel Belloso y Johnny Wrigth Sol recibieron en ese momento la propuesta, otorgándole el carácter de iniciativa de ley. Los diputados oficialistas de Nuevas Ideas han esgrimido que la iniciativa va en contra de sus principios religiosos, mientras que ha justificado el rechazo por la oposición al Plan de Control Territorial del resto de formaciones, informa 'La Prensa Gráfica'.



El Salvador tiene una prohibición total del aborto desde 1998, incluso en casos en los que la vida de la mujer está en riesgo o el embarazo es resultado de una violación. En la actualidad, más de 18 mujeres están en prisión tras ser acusadas de haber abortado.



El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, cuya formación, Nuevas Ideas, tiene la mayoría en la asamblea, ya descartó en septiembre algún tipo de reforma en la legislación relacionada con el derecho al aborto.



"He decidido, para que no quede ninguna duda, no proponer ningún tipo de reforma a ningún artículo que tenga que ver con el derecho a la vida (desde el momento de la concepción), con el matrimonio (manteniendo únicamente el diseño original, un hombre y una mujer) o con la eutanasia", publicó en su perfil de Facebook.