El rey Guillermo Alejandro caza un día al año en finca que cierra al público

El rey Guillermo Alejandro de Países Bajos, en una imagen de archivo. EFE/EPA/ROBIN UTRECHT

La Haya, 19 oct (EFE).- El rey Guillermo Alejandro de Países Bajos caza una media de un día al año en la finca de Het Loo, un espacio que él cierra al público más de tres meses cada otoño, confirmó hoy el servicio de información estatal (RVD), ante las críticas de grupos de protección animal y partidos políticos.

En un comunicado, el RVD reconoció una suposición generalizada en la sociedad, que señalaba que el monarca ha cerrado estos años la finca, situada en la región del parque natural de Veluwe, para la caza y no solo por “razones de privacidad”, como argumentaba el gobierno.

El objetivo de la caza en general es “el manejo de la fauna” para “prevenir la superpoblación”, dice, pero el 90 % de esas tareas las realizan guardabosques profesionales empleados por el servicio de la Casa Real para administrar la vida silvestre.

“Algunos miembros de la familia real y sus invitados, si tienen una licencia de caza, lo hacen ocasionalmente. Esto siempre se hace bajo la guía y supervisión uno a uno de los administradores de fauna debido a su conocimiento de la población y el terreno”, asegura.

Esto hace que Guillermo Alejandro solo se una a las actividades de caza durante “una media de un día al año”, aunque cierra la finca al público entre el 15 de septiembre y el 25 de diciembre, lo que ha sido siempre motivo de polémica para organizaciones, vecinos y políticos en Países Bajos.

Además, el rey de los Países Bajos recibe una subvención de 4,7 millones de euros cada cinco años en concepto de “mantenimiento” de la finca, por lo que una gran mayoría parlamentaria exigió abrir la reserva natural a todos y durante todo el año.

Este septiembre, la ministra neerlandesa de Medio Ambiente, Carola Schouten, anunció que el rey ya no podrá impedir el acceso del público a la reserva natural Het Loo a partir de 2022 durante el periodo de caza en otoño, de lo contrario, perderá el subsidio estatal que recibe para su mantenimiento.

La ministra subrayó que el rey tendrá que respetar las mismas normas a las que se somete cualquier otra reserva natural para ser elegible al subsidio estatal, lo que significa que el parque natural solo puede estar cerrado un máximo de una semana al año.

El terreno de Het Loo pertenecía a la bisabuela de Guillermo Alejandro, la reina Guillermina (1880-1962), y ella entregó el dominio de 6.700 hectáreas al Estado neerlandés en 1959, siempre y cuando la Casa Real pudiera hacer uso de esta reserva natural cuando quisiera, por lo que el rey sustenta el usufructo del terreno.

La decisión del gobierno no significa automáticamente que la reserva natural estará abierta todo el año a partir de ahora. Si el monarca decide renunciar a la subvención y pagarse el mantenimiento, tendrá derecho a decidir los horarios de apertura de esta finca.