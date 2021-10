El Parlamento español rechaza tramitar una ley para regular el cannabis

Fotografía de archivo de plantas de cannabis. EFE/ José Jácome

Madrid, 19 oct (EFE).- El Congreso español desestimó este martes una propuesta de ley integral para regular el cannabis con el voto mayoritario del gobernante Partido Socialista y los opositores Partido Popular (conservadores) y Vox (extrema derecha).

El proyecto había sido presentado por el partido de izquierda Más País por "salud, economía y libertad".

Su líder, Íñigo Errejón, lamentó la posición de los socialistas al asegurar que se pierde una oportunidad histórica para evitar que se consuma bajo el control de las instituciones y no de las mafias.

El diputado calificó de esencial el debate sobre la legalización del cannabis, cuyo consumo no para de crecer, lo que demuestra que la prohibición no lo evita, sino que potencia que se haga "sin protección, control, etiquetado y generando beneficios a las mafias". Resaltó que el mercado negro del cannabis mueve miles de millones de euros.

España es el tercer país de Europa con mayor consumo de cannabis, por detrás de Portugal y Luxemburgo, según el Observatorio Europeo de Toxicomanía, mientras que la encuesta EDADES 19/20 del Plan Nacional sobre Drogas (PNSD) indica que es la sustancia con mayor prevalencia de consumo en el país entre los 15 y los 64 años.

El disputado socialista Daniel Vicente Viondi cuestionó la propuesta legislativa de Más País y resaltó que "las adicciones son un problema".

El debate de la legalización del cannabis "ni está en la calle ni tiene un apoyo mayoritario de la sociedad", argumentó.

No obstante, fue favorable a debatir su uso terapéutico en una subcomisión parlamentaria constituida la semana pasada.

Antes del debate parlamentario, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, consideró en una conferencia de prensa que hay que tratar "desde una perspectiva sanitaria" el uso terapéutico del cannabis antes de avanzar en iniciativas para regular su uso.

Por el contrario, apoyaron la iniciativa legislativa los liberales de Ciudadanos y los independentistas catalanes de ERC; así como los izquierdistas de Podemos, que gobiernan en coalición con los socialistas.

Tanto Podemos como ERC presentaron también sendos proyectos de ley sobre el cannanbis, pendientes de debate.

La iniciativa de Más País contemplaba la creación de un impuesto especial del cannabis para destinarlo en un 60 % a la sanidad pública, y amparaba el consumo recreativo por mayores de edad en la vía pública, con unas restricciones similares a las del tabaco.

También hoy, el delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Joan Ramón Villalbí, se mostró preocupado por "cierta banalización" de los riesgos del cannabis.