El impacto de la pandemia en la moda: ¿Por qué el padding trend?

HANDOUT - Las mangas cortas de la chaqueta permite ver el estilo que se lleva debajo, como en este ejemplo de prendas de Coster Copenhagen CC Heart. Foto: Coster Copenhagen/dpa - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial con el texto adjunto y mencionando el crédito completo

Los días fríos están cada vez más cerca en el Hemisferio Norte. Y esto ya se nota en las tiendas, donde se venden especialmente bien los chalecos acolchados, que además dejan ver lo que se viste debajo. Asimismo pasan por encima de los mostradores las chaquetas, capas y sobrecamisas, que resultan realmente acogedoras y cálidas. Esta tendencia tiene un nombre: padding. El interés por estas prendas ya se mostró en parte en el marco de los desfiles de moda para la temporada de otoño e invierno 2021/2022, según reporta la revista "Textilwirtschaft" en su edición 34 de este año. Pero ahora esta tendencia realmente parece cobrar verdadero impulso. Chalecos hasta la rodilla y chaquetas de media manga El ejemplo más conocido del padding es la chaqueta de pluma, y ahora en parte con media manga. Pero actualmente también se buscan aquellas que no tienen mangas, aunque a menudo se extienden hasta el muslo o incluso hasta la rodilla, y frecuentemente presentan cuello alto. Con estos elementos cálidos "uno se encuentra en puerto seguro", describe H&M su propia colección de chaquetas, que por supuesto también incluye prendas acolchadas. "Pero a veces se desea este 'look' sin las mangas". Porque entonces puede verse cuál es el estilo que se esconde debajo. Y frecuentemente se encuentra allí un quiebre de estilo. En las imágenes de sus colecciones, los fabricantes muestran delicados vestidos florales con gruesos chalecos de lana de algodón hasta la rodilla o incluso pantalones cortos. Según el Instituto Alemán de la Moda, también son populares las prendas de punto grueso como complemento. Los cinturones anchos realzan la talla, pero esto no es imprescindible, siguiendo las ideas de los fabricantes. Porque allí se busca destacar más bien el ancho de las prendas: debajo, la ropa bien ajustada, y encima, un chaleco abierto. Algunos fabricantes desarrollan incluso más esta idea: Reserved, por ejemplo, tiene una chaqueta larga que en caso de necesidad puede ser utilizada como saco de dormir. Combinar las tendencias: el "layering" Las prendas acolchadas y las combinaciones rompiendo el estilo forman parte de una tendencia mayor: el "layering" o superposición de capas, que está de moda desde hace algunas temporadas. Y en gran parte tiene que ver con que el viejo principio de la cebolla resulta práctico durante los días de transición de otoño y al finalizar el invierno. Pero también ofrece la posibilidad durante los días fríos de utilizar vestimenta fina y liviana o asimismo pantalones cortos. Las prendas acolchadas en parte también representan añoranzas. "Los topes anchos y de cuello alto ofrecen mucha protección en un mundo que parece haber descarrilado", explica la tendencia el Instituto Alemán de la Moda. En otras palabras, están al servicio del deseo de comodidad y seguridad, de abrigarse y aislarse, algo que nos hace muy bien en tiempos difíciles. Tonos naturales y un amarillo radiante Y lo que no debe faltar en otoño e invierno es un calzado seguro. "Los voluminosos abrigos y las gruesas botas ofrecen la máxima protección", agrega el Instituto de la Moda. De esta manera, pueden emprenderse caminatas diarias y también por la naturaleza, porque seguro que en invierno volveremos a sentirnos atraídos por ella: fuera de las viviendas, más allá de las restricciones, dentro del bosque y a través de los prados. O sea, otra tendencia marcada por la pandemia. Y esto también se refleja en los colores que actualmente resultan más demandados: numerosas tonalidades marrones y beige, o blanco puro, frecuentemente en combinación con el negro. Porque: "Junto con el escaparse a la naturaleza y la nostalgia, también se registra un fuerte anhelo de colores intensos, de visibilidad", analiza el Instituto de la Moda. Y es que "después de meses de moderación, existe un deseo creciente de tener por fin oportunidades y ocasiones para reunirse y mostrarse, para divertirse, tanto durante la experiencia que se emprende como con la propia moda". Además puede verse en algunos abrigos acolchados, porque de vez en cuando asimismo se encuentran en las colecciones chalecos y tapados de colores vivos y alegres. dpa