El gobierno de Argentina negocia con los empresarios un freno a los precios de alimentos

Personas compran frutas y verduras en una feria comunitaria de la ciudad de Buenos Aires, en una fotografía de archivo. EFE/Juan Ignacio Roncoroni

Buenos Aires, 18 oct (EFE).- El Gobierno de Argentina inició este lunes negociaciones con empresarios del sector alimenticio para acordar poner un freno a las alzas en los precios de los alimentos, pero advirtió que, de no llegar a un acuerdo este martes, el Ejecutivo determinará de forma unilateral precios máximos para los productos.

Quien encabeza las negociaciones, el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, dijo a la prensa al término de un encuentro con los empresarios, que el Gobierno pretende retrotraer al 1 de octubre pasado los precios de 1.650 productos de consumo masivo, principalmente alimentos, y congelar los valores hasta finales de este año.

De acuerdo con los últimos datos oficiales disponibles, la persistente alta inflación en Argentina, uno de los mayores problemas macroeconómicos del país suramericano, creció en septiembre pasado el 52,5 % interanual y acumuló en los nueve primeros meses del año un alza del 37 %.

En particular, para el conjunto de alimentos y bebidas, se registró en septiembre un aumento interanual del 53,4 % y un alza acumulada en lo que va del año del 36,6 %.

Feletti advirtió que en la primera quincena de octubre se registró una "aceleración de precios" en alimentos y productos de limpieza e higiene personal, con subidas de entre el 10 % y el 25 %.

"Pensamos que los precios tienen que retrotraerse y estabilizarse por 90 días, y aprovechar un escenario de mayor nivel de consumo que los empresarios van a aprovechar por cantidad y no por precio", sostuvo el secretario de Comercio Interior.

Feletti dijo que se ha abierto un "compás de espera" hasta este martes para llegar a un acuerdo con los empresarios.

El funcionario advirtió, sin embargo, que, de no llegarse a un acuerdo para el mediodía de este martes, el Gobierno dictará una resolución aplicando precios máximos.

Por su parte, el presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), Daniel Funes de Rioja, dijo a la prensa al término de la reunión con Feletti que cada empresa analizará la pretensión del Gobierno y dará una respuesta este martes.

"Nosotros no estamos a favor de los controles de precios, no estamos a favor de la congelación de precios. Creemos que la inflación es multicausal y, por ende, hay que atacarla en todas sus dimensiones", añadió Funes de Rioja, también titular de la Unión Industrial Argentina, la mayor patronal del país suramericano.