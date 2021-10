El Congreso salvadoreño envía a archivo propuesta para despenalizar el aborto

La decisión de archivar el documento, elaborado por asociaciones de mujeres y colectivos feministas, contó con los votos de siete diputados miembros de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, de mayoría oficialistas. Foto de archivo. EFE/Rodrigo Sura

San Salvador, 18 oct (EFE).- Una comisión de la Asamblea Legislativa de El Salvador mandó este lunes al archivo una propuesta de reforma a un artículo del Código Penal para despenalizar el aborto.

La decisión de archivar el documento, elaborado por asociaciones de mujeres y colectivos feministas, contó con los votos de siete diputados miembros de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, de mayoría oficialistas.

Evelyn Merlos, parlamentaria de Nuevas Ideas (NI, oficialista), dijo durante la discusión que "la iniciativa es inconstitucional porque el artículo 1 de la Constitución establece que se reconoce a la persona humana desde el instante de su concepción".

"Yo he hablado con personas que se han practicado el aborto (y) psicológicamente estas mujeres están mal, por lo tanto si yo apruebo esto sería ser cómplice de ellas y de alargarles el sufrimiento", dijo.

El también diputado oficialista Mauricio Ortiz subrayó que "como bancada cian (el color con el que se identifica NI) no estamos a favor del aborto, sino que estamos a favor de la vida" y "creo que no podemos tener aportes de otro lado porque el soporte legal ahí está".

Por su parte, la diputada opositora Dina Argueta lamentó la decisión de dicha comisión y enfatizó que "el Estado seguirá siendo el responsable de las muertes de tantas mujeres y el cómplice de condenas impuestas a mujeres que sufren emergencias obstétricas".

La propuesta fue presentada el pasado 28 de septiembre a propósito del Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro, y entró a la Comisión de Legislativo a iniciativa de la diputada Argueta, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y del parlamentario Johnny Wright Sol de Nuestro Tiempo (NT).

El proyecto planteaba la reforma al artículo 133 del Código Penal para que la interrupción voluntaria del embarazo, con consentimiento de la mujer, no sea punible cuando "este en riesgo su salud y su vida, cuando hay una malformación congénita y cuando el embarazo sea el resultado de un acto criminal de violencia sexual".

Actualmente dicho articulo establece que "el que provocare un aborto con el consentimiento de la mujer o la mujer que provocare su propio aborto o consintiere que otra persona se lo practicare, serán sancionados con prisión de dos a ocho años".

No obstante, las salvadoreñas que sufren complicaciones del embarazo que dan lugar a abortos espontáneos y mortinatos son habitualmente sospechosas de haberse practicado un aborto, prohibido en todas las circunstancias, y son acusadas de homicidio agravado, cuya pena de cárcel es de 30 años.

El presidente Nayib Bukele reafirmó recientemente su postura en contra del aborto y del matrimonio igualitario.

En marzo de 2020, Bukele reveló en una inusual entrevista con el rapero puertorriqueño Residente su postura sobre el tema.

"No estoy a favor del aborto y creo que al final, en el futuro, algún día nos vamos a dar cuenta de que es un gran genocidio el que se está cometiendo con los abortos", expresó.