EEUU/Irán.- EEUU no ve "necesario" un encuentro de Irán con la UE y emplaza a Teherán a acudir al encuentro de Viena

Borrell descarta una reunión en Bruselas pero sí apuesta por "conversaciones previas" al encuentro en Viena



MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de Estados Unidos han rechazado este lunes un posible encuentro entre Irán y la Unión Europea en Bruselas y han instado a que Teherán acuda directamente al diálogo en Viena y se comprometa a su total cumplimiento.



"No creemos que sea necesario (...) El destino que buscamos en Viena, no un paso intermedio en Bruselas", ha replicado el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price, en alusión a las declaraciones lanzadas desde Irán confirmando que habrá contactos "en los próximos días" en Bruselas.



Sin embargo, el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, ha confirmado que "está previsto que las conversaciones se celebren en Viena y se llevarán a cabo en Viena en una fecha aún no fijada", por lo que ha rechazado las afirmaciones de Irán, aunque sí que ha dejado la puerta abierta a un contacto previo.



"No estoy en contra de eso (de una reunión previa). Si (los iraníes) necesitan alguna aclaración y necesitan discutir bilateralmente conmigo y con otros antes de sentarse en Viena, lo haré. Porque mi deber y mi voluntad es hacer todo lo posible para reiniciar las negociaciones lo antes posible, pero no hay nada concreto al respecto", ha expresado Borrell en una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Asuntos Exteriores.



Así pues, desde Washington han remarcado sus elogios a los esfuerzos por parte de la UE para participar en el diálogo y lograr el regreso de ambas naciones al marco del pacto nuclear, tal y como ha trasladado Price.



"No hay ningún desacuerdo en que un retorno mutuo al cumplimiento sigue siendo de nuestro interés, sigue siendo de interés para nuestros aliados y socios, y que deberíamos reanudar el trabajo de probar la propuesta sobre si podemos llegar allí en Viena lo antes posible", ha explicado el portavoz.



Finalmente, preguntado sobre su optimismo de cara a la adhesión iraní al pacto, la Administración estadounidense ha explicado que están "observando de cerca" como actúan desde Teherán, pero ha recordado que esto "no puede continuar indefinidamente".