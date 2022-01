Ecuador.- Indígenas demandan al presidente ecuatoriano en el Constitucional por los planes extractivos en la Amazonía ecuatoriana

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



Varias organizaciones indígenas han presentado este lunes ante el Tribunal Constitucional "una serie de demandas" contra el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, con el objetivo de "desbaratar" los planes del Gobierno de ampliar las extracciones petrolíferas y mineras en la Amazonía ecuatoriana.



La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), la Confederación de Nacionalidades Indígenas para la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae) y la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), entre otros colectivos, se ha citado este lunes en el Constitucional para manifestarse contra los decretos 95 y 191 sobre esta materia.



En su demanda, las organizaciones han aseverado que en el decreto 95 ha violado el derecho de los pueblos indígenas a la consulta y el consentimiento libre y han rechazado que con él se pretenda duplicar la producción de petróleo hasta un millón de barriles diarios, informa el medio ecuatoriano 'El Universo'.



Las organizaciones presentarán otra demanda, en este caso contra el decreto 151, en las próximas semanas, ya que condenan que este busque "relajar los controles ambientales para acelerar la entrada de empresas mineras extranjeras en la Amazonía".



Para los colectivos indígenas, ambos decretos "formalizan los mecanismos para que instituciones gubernamentales como el Ministerio de Energía y Recursos No Renovables y el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica otorguen rápidamente licencias ambientales a las industrias petroleras y mineras".



"Esto a pesar de la evasión de las leyes y obligaciones internacionales y el marco constitucional del país, diseñado para garantizar los derechos y la soberanía de las naciones indígenas", han lamentado sobre el plan de expansión de la frontera extractiva, que afectaría a franjas remotas de la selva tropical que aglutinan niveles altos de biodiversidad y territorios de naciones Shuar, Achuar, Kichwa o Waorani, entre otros, han denunciado.



El presidente de la Conaie, Leonidas Iza, quien ha encabezado la demanda puesta este lunes, ha subrayado que en el decreto 95 "no se tuvo en cuenta los efectos desastrosos" que ha dejado la extracción petrolera en el Oriente ecuatoriano, recoge el diario 'El Comercio'.



Por su parte, el presidente de la Confeniae, Marlos Vargas, ha incidido en que para un diálogo con el Gobierno, este debe "remediar" los territorios "contaminados" y revisar los contratos que facultan el extractivismo en la Amazonía, así como derogar los decretos 95 y 151.



"El Gobierno ecuatoriano ve en nuestro territorio solamente los intereses de los recursos. Exigimos respetar nuestra decisión de mantener nuestros territorios libres de petróleo y minería. Nuestro territorio es nuestra decisión, y nunca dejaremos que las compañías petroleras o mineras entren y destruyan nuestro hogar y maten nuestra cultura", ha sentenciado, por otro lado, la lideresa waorani y presidenta del Consejo Coordinador de la Nacionalidad Waorani de Ecuador-Pastaza (Conconawep), Nemonte Nenquimo.



Los colectivos indígenas han advertido al Ejecutivo de que llevarán a cabo grandes movilizaciones en caso de que sus peticiones no se escuchen. Ecuador ya vive manifestaciones en la actualidad por la subida de precios, especialmente el del combustible.