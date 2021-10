Comienza vacunación a menores con enfermedades crónicas en el norte de México

Padres de familia acuden a vacunar contra la covid-19 a sus hijos con comorbilidades en el Hospital Regional del IMSS, este 19 de octubre, en Ciudad Juárez, estado de Chihuahua (México). EFE/Luis Torres

Ciudad Juárez (México), 19 oct (EFE).- Menores de edad de entre 12 y 17 años con comorbilidades recibieron este martes la primera dosis de la vacuna contra la covid-19 en la fronteriza Ciudad Juárez, en el norteño estado de Chihuahua.

"Me siento feliz de por fin recibir la vacuna, mi hermano y yo tenemos un problema en el corazón y con esto me siento bien, más tranquila. Antes estaba el miedo de contagiarme y ahora tengo tranquilidad", refirió Alexa, una niña de 15 años que recibió este martes su vacuna.

Los padres de los hermanos Jaime (14) y Alexa solicitaron anteriormente un amparo para que sus hijos pudieran ser vacunados por tener enfermedades crónicas. Finalmente no necesitaron que la Justicia resolviese su caso, sino que recibieron este martes su primera dosis por su condición y dentro del plan nacional de vacunación.

El momento llegó después de que el Grupo Técnico Asesor en Vacunación Covid-19 del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) dictaminase la necesidad de modificar la política nacional de vacunación contra el coronavirus para proteger a niños y adolescentes que pueden correr riesgo en caso de contagio.

En Ciudad Juárez se contempla vacunar a 3.800 niños y adolescentes.

El Gobierno de México aplicará a este grupo únicamente la vacuna de Pfizer, ya que es la única que ha demostrado seguridad e inmunogenicidad (capacidad para generar respuesta inmune) en personas de 12 años en adelante. Además, cuenta con la aprobación de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Las comorbilidades que se tomaron en cuenta para vacunar son condiciones cardíacas crónicas, enfermedad pulmonar crónica, afecciones crónicas del riñón, hígado o sistema digestivo, enfermedad neurológica crónica, enfermedades endocrinas, inmunosupresión moderada a grave, ausencia o disfunción del bazo y enfermedades hematológicas, anomalías genéticas graves que afectan varios sistemas y embarazo adolescente.

"Mis hijos tienen comorbilidades de las que están dentro de la lista y tengo (ahora) más confianza de hacer mi vida más normal sin estar con el miedo y que puedan acudir a sus clases de forma presencial", declaró a Efe Eloísa Ayala, madre de Jaime y Alexa.

La semana pasada, el diario Reforma publicó que un juzgado federal ordenó al Gobierno mexicano vacunar a todos los menores de 12 a 17 años contra la covid-19 y sin importar su condición de salud, dando un plazo de 48 horas para que las autoridades sanitarias modificaran el plan de vacunación nacional.

Sin embargo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, negó que el juez federal ordenara vacunar a todos los menores de 18 años, alegando que se trataba de un amparo no "definitivo".

El pasado 24 de septiembre, el Gobierno mexicano ya había anunciado que se vacunaría a los menores mexicanos que tuvieran enfermedades crónicas u otras condiciones graves de salud a partir de la primera semana de octubre.

Según los datos oficiales más recientes, México, que se encuentra todavía en la tercera ola de la pandemia, suma 284.477 defunciones por covid-19 y 3.758.469 contagios acumulados.

El programa de vacunación, que contemplaba hasta ahora a todos los mayores de 18 años, acumula 112,19 millones de dosis de la vacuna aplicadas, por lo que el 77 % de la población adulta lleva al menos una dosis.