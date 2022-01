Colombia.- Ratifican 40 años de cárcel para un coronel colombiano por la desaparición forzosa de tres personas en 1985

27-09-2021 Militares en Colombia POLITICA SUDAMÉRICA COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA



MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El Tribunal Superior de Justicia de Bogotá ha ratificado este martes en segunda instancia la condena de 40 años de cárcel para el coronel retirado del Ejército, Edilberto Sánchez Rubiano, por su responsabilidad en la desaparición forzosa de tres personas en la operación militar de noviembre de 1985 para recuperar el Palacio de Justicia.



Además de Sánchez Rubiano, el tribunal ha ratificado también la condena de otros cuatro militares, dejando así sin validez la absolución que dos de ellos lograron en 2016. Oscar Vásquez Rodríguez, Antonio Rubay Jiménez, Luis Fernando Nieto y Ferney Ulmardín Causayá han sido condenados a 40 años de prisión.



La Justicia colombiana sostiene que son responsables de la desaparición forzada de Irma Franco Pineda, estudiante de derecho y guerrillera del desaparecido M-19, así como de Carlos Rodríguez Vera y Bernardo Beltrán Hernández, ambos trabajadores de la cafetería del Palacio de Justicia, en Bogotá.



"Miembros del Ejército y de la Policía fraguaron actos que extralimitaron sus funciones, la idea era acabar con 'el enemigo' (...) valiéndose de las facilidades y ventajas que les permitía cobijarse en el poder" y en "la infraestructura propia de estas organizaciones castrenses", señala la sentencia.



No obstante, los militares que permanecen por el momento en libertad, pueden todavía apelar ante el Tribunal Supremo de Justicia, por lo que el magistrado Manuel Antonio Merchán no ha ordenado su detención.



Sánchez Rubiano, por entonces comandante del grupo de inteligencia B-2 del Ejército, es el segundo oficial en ser condenado por las desapariciones forzadas que se produjeron durante la recuperación del Palacio de Justicia, a escasos metros del Congreso y de Casa Nariño, la residencia oficial del presidente de Colombia.



El edificio fue tomado por la guerrilla del M-16, que mantuvo durante las 27 horas que duró el asalto a 350 rehenes. Las autoridades colombianas llevaron a cabo un operativo que culminó con la recuperación del edificio el 7 de noviembre de 1985, dejando 101 muertos por el camino, entre ellos once civiles desaparecidos.