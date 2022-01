China/R.Unido.- Johnson descarta dejar de lado las inversiones de China a pesar de las "diferencias" en materia de DDHH

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, ha descartado este martes dejar de lado las inversiones de China a pesar de las diferencias entre Londres y Pekín en relación con los Derechos Humanos y la situación en Hong Kong.



De cara a la Cumbre Global de Inversión de Londres, el 'premier' británico ha indicado que China seguirá ocupando una "parte enorme" de la vida económica de Reino Unido durante los próximos años.



No obstante, ha matizado que Downing Street no será "ingenuo" a la hora de permitir que China tenga acceso a la infraestructura nacional "vital" de Reino Unido, como la red de telecomunicaciones 5G o su capacidad nuclear.



"No voy a decir que el Gobierno británico va a retirarse de cada inversión con China", ha señalado en una entrevista con la agencia de noticias Bloomberg. "China es una parte gigante de nuestra economía", ha insistido.



Johnson ha recalcado así la importancia de actuar con "precaución" a la hora de abordar estas "inversiones extranjera directas" por parte del gigante asiático. "Es por eso que hemos sacado adelante legislación al respecto", ha manifestado.



Sus comentarios llegan después de que China expresara sus críticas por el pacto en materia de defensa alcanzado por Estados Unidos, Australia y Reino Unido, conocido como AUKUS.



"No tengo chinofobia, estoy muy lejos de eso. China es un gran país y una gran civilización", ha dicho Johnson, que ha insistido en que el comercio entre los dos países ha seguido creciendo "a pesar de todas las dificultades, a pesar de las conversaciones complicadas sobre los uigur, sobre el Dalai Lama, donde seguimos teniendo visiones opuestas".



El mandatario no es ha pronunciado sin embargo sobre la posibilidad de que el presidente chino, Xi Jinping, asista a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2021 (COP26) prevista para el próximo mes en Glasgow. Sin embargo, ha admitido que se enfrentan a negociaciones "extremadamente duras" en relación con el aumento de las temperaturas.



"Creo que la COP siempre va a ser algo muy complicado. (...) Tenemos que restringir el aumento de las temperaturas antes de que acabe el siglo", ha dicho antes de matizar que es necesario ver una "actuación real" por parte de los participantes en Glasgow.