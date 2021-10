Bruselas destaca la reacción "muy positiva" de los mercados a los bonos verdes de la UE

El comisario europeo de Presupuesto, Johannes Hahn, la semana pasada en Bruselas. EFE/EPA/ARIS OIKONOMOU / POOL

Bruselas, 19 oct (EFE).- La Comisión Europea (CE) destacó este martes la reacción "muy positiva" de los mercados ante la emisión de los bonos verdes de la Unión Europea (UE) para financiar el fondo de recuperación, y aseguró que estos también están "al servicio" de las prioridades políticas del club comunitario.

"La reacción en los mercados de capital sobre la emisión de bonos verdes es muy positiva", declaró el comisario europeo de Presupuesto, Johannes Hahn, durante la ceremonia organizada en la Bolsa de Luxemburgo para celebrar el inicio de la cotización de los bonos verdes de la UE.

La semana pasada, la Unión Europea captó 12.000 millones de euros en financiación para su fondo de recuperación pospandemia en una primera emisión de bonos verdes a 15 años que obtuvo una demanda récord de 135.000 millones, más de once veces superior a la oferta.

Hahn puso el acento hoy en la sobresuscripción de once veces, pero también en la contribución de los bonos verdes a la transición ecológica o en "las mejores condiciones que podríamos tener en el mercado".

Insistió en el interés del mercado por los bonos verdes y resaltó que no solo la Comisión Europea los está emitiendo, sino que también lo hacen once Estados miembros. Además, según Hahn, otros tres países de la Unión han mostrado interés en emitir sus propios bonos verdes.

"Emitir bonos verdes está al servicio de nuestras prioridades políticas, está en la cima de nuestra agenda abordar el cambio climático, pero también invertir en la digitalización", comentó.

Lo recaudado en los mercados con los bonos verdes comunitarios se destinará a financiar las reformas e inversiones en materia climática incluidas por los países de la UE en sus planes de recuperación, lo que incluye proyectos de eficiencia energética, energías renovables, movilidad limpia o adaptación al cambio climático.

Los 12.000 millones de euros conseguidos la semana pasada son los primeros dentro de una estrategia que llevará a la UE a captar en el mercado al menos 250.000 millones de euros hasta 2026 y convertirse así en el mayor emisor del mundo de bonos verdes, destinados a invertir en proyectos climáticos o medioambientales.

La Comisión Europea, encargada de acudir al mercado, emitirá en concreto en bonos verdes el 30 % de los 800.000 millones en deuda que pondrá en circulación para financiar el fondo de recuperación por la pandemia, cuyo objetivo principal es impulsar la transición ecológica y digital.

El comisario de Presupuesto resaltó este martes la rápida respuesta de la UE ante la crisis económica generada por la pandemia, en contraste con lo sucedido tras la crisis financiera de 2008.

Indicó que los bonos sociales utilizados para financiar el fondo europeo contra el desempleo por la pandemia (SURE), con el que se cubrieron los ERTE, apoyaron a 31 millones de personas y dos millones de empresas.

Señaló que SURE ha sido "uno de los elementos por los que nos recuperamos, aparentemente, tan rápido de esta crisis".

Por su parte, el primer ministro luxemburgués, Xavier Bettel, aseguró que el fondo de reconstrucción comunitario "es más que solo un programa de recuperación postcovid", puesto que "también es una oportunidad de reconstruir mejor tras la crisis y usar los medios que hemos decidido darnos para hacer a Europa más saludable, más verde y más digital".

Sobre el cambio climático, constató que "incluso hace cinco o seis años" estaba "en el otro lado del mundo" y eran "imágenes que veíamos en la televisión", pero advirtió de que ya se vive en países como Luxemburgo.

Por ese motivo, destacó la importancia de las finanzas verdes.