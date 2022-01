Bolivia.- Bolivia acusa al exministro de Defensa López de "autor intelectual" del "intento de magnicidio" de Arce

07-01-2020 El ministro de Defensa de Bolivia, Luis Fernando López. POLITICA ESPAÑA EUROPA MADRID INTERNACIONAL ABI



El Gobierno de Bolivia ha acusado este martes a Luis Fernando López, el que fuera ministro de Defensa con Jeanine Áñez, de ser el "autor intelectual" del "intento de magnicidio" del presidente, Luis Arce, a tenor de los audios publicados por la revista de investigación 'The Intercept'.



"Con el audio, podemos determinar que el señor Luis Fernando López es el autor intelectual del intento de magnicidio del excandidato y actual presidente Arce", ha reafirmado el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, quien no descarta que haya más implicados, informa el diario boliviano 'La Razón'.



Ríos ha señalado que tal intento de atentar contra el ahora presidente de Bolivia no se llegó a producir porque, entre otras cosas, las autoridades tomaron las medidas necesarias, al tiempo que Arce, quien conocía estas intenciones, "no participaba" fue muy cauto al no participar en todos los eventos al aire libre.



No obstante, Ríos sostiene que además de las precauciones que se tomaron desde el Movimiento al Socialismo (MAS), también está la "descoordinación" entre López, quien se sospecha está huido en Brasil, y el 'número dos' de Áñez, el exministro de Gobierno Arturo Murillo, ahora encarcelado en Estados Unidos a la espera de poder ser extraditado para ser juzgado por corrupción y malversación de fondos públicos.



"Son algunas hipótesis que se manejan y esperamos que la investigación nos pueda dar mayores luces respecto a por qué no lograron su cometido", ha confiado Ríos, quien ha destacado la labor de las organizaciones sociales que respaldan al Gobierno, colaborando en la seguridad de Arce en actos públicos.



"Esa es la primera seguridad que tiene, además del grupo de seguridad que es normal que tenga una autoridad (...) también a nosotros, (...) a través de la Policía boliviana, nos corresponde, en el marco de los eventos y reuniones que asiste siendo él la primera autoridad del país", ha explicado.



Las declaraciones de Ríos tienen un lugar un día después de que el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, denunciara este intento de asesinar al presidente Arce hace ahora un año aproximadamente, citando también estos audios.



"En ese audio se puede escuchar la intención del señor López por desconocer la voluntad del pueblo en las urnas" durante las elecciones de 2020 en las que la victoria de Arce puso fin de momento a una crisis política iniciada un año antes cuando la oposición y parte de las Fuerzas Armadas se negaron a reconocer la victoria del expresidente Evo Morales.



Del Castillo apuntó que estas grabaciones ponían de manifiesto la connivencia del ministro de Defensa de Áñez con "grupos paramilitares" que han operado en lugares como Irak, o Afganistán, e incluso participaron en el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moise, como muestra la llegada a Bolivia unos días antes de las elecciones de uno de los mercenarios colombianos implicados en el magnicidio, Arcángel Pretel. "No es coincidencia", aseveró.