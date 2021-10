Blinken lamenta la retirada de Maduro de las negociaciones tras el caso de Saab

El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, participa hoy en una rueda de prensa junto al canciller ecuatoriano Mauricio Montalvo (fuera de foco), en Quito (Ecuador). EFE/ José Jácome

Quito, 19 oct (EFE).- El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, lamentó este martes la retirada del Gobierno de Venezuela de las conversaciones con la oposición en México y defendió la independencia judicial en su país, en una valoración del caso del empresario colombo-venezolano Alex Saab.

"Me parece que es muy lastimoso que el régimen de (Nicolás) Maduro se haya retirado del diálogo en México, pero me parece que esto es también representativo de que el Sr. Maduro pone primero su interés y luego el del pueblo venezolano. Sus intereses por encima de todo el pueblo venezolano", dijo el secretario de Estado en una rueda de prensa en Quito con su colega ecuatoriano Mauricio Montalvo.

Blinken se encuentra en Ecuador para una visita de dos días en la que se ha reunido hoy con el presidente Guillermo Lasso para dialogar sobre una amplia gama de temas bilaterales y regionales.

Preguntado en la rueda de prensa por el caso Saab y su impacto en el diálogo de México, el jefe de diplomacia estadounidense consideró "importante" subrayar que en EE.UU. "tenemos un Poder Judicial independiente".

"Este es un asunto que lleva ya una década. Lo detuvieron, me parece, por primera vez hace diez años, y el proceso es independiente de cualquier cosa que este sucediendo en el ámbito político", insistió.

Y abundó que los venezolanos "se beneficiarían" si Venezuela regresara a una "vía democrática" que "condujera a unas elecciones democráticas y justas".

Por su parte, el ministro Montalvo se refirió a los negocios de Saab con Ecuador y prometió toda la cooperación de su país para transparentar el caso.

El presidente "Lasso ha manifestado la atención con la que Ecuador sigue este asunto", porque hay "implicaciones directas aquí en el país, hay hechos concretos y públicos de la participación de Saab en Ecuador".

"El interés de Ecuador es que se clarifique dentro de los estándares internacionales, dentro del respeto a la ley y el estado de derecho", subrayó al garantizar "toda la transparencia" sobre sus pasos en el país andino.

Y también que "brindará toda la cooperación para aclarar el proceso o todo lo que se derive de él", porque la posición de Ecuador es "totalmente clara, diáfana", y "confiamos que en un tratamiento institucional y transparente se aclaren muchas de las cosas que existen en el país y que sea posible transparentar la verdad, tanto más cuando se trata de hechos de corrupción".

La visita de Blinken ha coincidido con la apertura por parte de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, de una investigación para esclarecer el caso de Saab, procesado en EE.UU. por presunto lavado de activos y como testaferro del presidente Maduro.

Con cinco votos a favor y dos abstenciones, dicha comisión parlamentaria abrió la investigación por un caso de supuestas exportaciones ficticias entre Venezuela y Ecuador, en operaciones de presunto lavado de activos durante el Gobierno del expresidente Rafael Correa (2007-2017).