Benzema da caza a Santillana

Redacción deportes, 19 oct (EFE).- Karim Benzema alcanzó los 290 goles de Carlos Santillana y se convirtió, con su tanto en el tiempo añadido en la goleada al Shakhtar en Kiev (0-5), en el cuarto máximo artillero de la historia del Real Madrid, por detrás de Cristiano Ronaldo, Raúl González y Alfredo di Stéfano.

"Ojalá continúe así, ayudando a mi equipo como hago. Lo más importante es ganar y si ayudo con goles y asistencias, mejor para todos", dijo en Movistar a la conclusión del partido.

Benzema extendió su racha goleadora de esta temporada. Es máximo artillero de LaLiga Santander y autor de dos tantos en tres jornadas de la 'Champions'. Ha marcado once goles en once encuentros disputados.

"Era un partido muy importante después de la derrota en casa. Hemos hecho un gran partido, merecimos los tres puntos, no encajamos goles y es un gran resultado para nosotros. Es un bonus de confianza para todos, disfrutamos de este partido y desde mañana pensamos en el clásico del domingo", valoró.

"El Shakhtar es un buen equipo, juega bien en casa, mete mucha presión. Los primeros quince minutos presionaron pero hemos controlado el partido y al final hemos ganado bien", analizó.

Tras superar a Raúl en la Liga de Campeones, con su tanto al Shakhtar en el tiempo añadido Benzema igualó a Santillana con 290 dianas y va a por las 308 de Di Stéfano. Más lejos están aún Raúl, con 323, y Cristiano, con 451.

Karim también tuvo palabras de elogio hacia su compañero Vinicius, que firmó una gran actuación en Kiev.

"Es joven todavía, pero merece sus cosas ahora, ayuda mucho con goles, asistencias, creando peligro. Es un crack por su personalidad. Ojalá siga así hasta final de temporada porque queremos al mejor Vini", dijo.