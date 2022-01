Argentina.- Víctimas del franquismo celebran el procesamiento de Martín Villa como una "victoria" y piden seguir investigando

06-03-2019 El exministro, Rodolfo Martín Villa, a la salida del Tanatorio de La Paz en Tres Cantos (Madrid), donde descansan los restos mortales de de José Pedro Pérez-Llorca, uno de los siete ponentes de la Constitución Española. POLITICA Ricardo Rubio - Europa Press



Trabajarán para que el exministro ingrese en prisión preventiva y para que no se reduzca el embargo de casi diez millones de euros



MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



La Coordinadora estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo (CeAQUA) ha celebrado este martes como una "victoria" el procesamiento del exministro Rodolfo Martín Villa, de 87 años, por homicidio y tortura durante la dictadura al tiempo que han pedido seguir investigando los hechos.



Fue el pasado viernes, en un auto de más de 900 páginas, cuando la jueza argentina María Servini tomó esta decisión, apuntando que Martín Villa ocupó "una posición preponderante en la estructura jerarquizada de poder" bajo la que se produjeron varias muertes.



Al exministro se le acusa permitir el asesinato del joven Arturo Ruiz en 1977, de la masacre del 3 de marzo en Vitoria donde murieron cinco obreros, de la represión policial en los Sanfermines de 1978 y de cinco muertes durante la Semana Pro amnistía de mayo de 1977.



El caso tiene su origen en la denuncia interpuesta en abril de 2010 por múltiples víctimas y sus familiares agrupados en CeAQUA al entender que los crímenes ocurridos desde el 17 de julio de 1936 constituían un plan sistemático y planificado de "aterrorizar a españoles" por su ideología y de sustracción de menores



Eduardo Fachal, abogado del equipo jurídico de CeAQUA, ha confirmado que trabajarán para el ingreso en prisión preventiva de Martín Villa y para que no se reduzca el embargo sobre los bienes del exministro, que deben de cubrir cerca de diez millones de euros.



DILATAR EL PROCESO PARA ALARGAR SU "IMPUNIDAD"



Eso sí, ha reconocido que queda un "largo camino" y ha dejado claro que la asociación no tomará ninguna acción que "pueda dilatar el proceso". Una estrategia, han denunciado, que sigue Martín Villa con el objetivo de alargar su "impunidad".



Fachal ha asegurado que el auto supone un "paso muy importante" en tanto que la jueza "recoge lo que ya había dicho la cámara de casación, que probaba la existencia de un plan organizado desde el Estado contra la población civil".



"Existe una base importante de prueba sobre muchos de los hechos denunciados. Nos alienta, nos da fuerza, nos compromete para seguir", ha reconocido el abogado.



PASOS HACIA UNA "SOCIEDAD MÁS JUSTA"



Para Lucila Aragó, representante de la Asociación Acción Ciudadana contra la Impunidad del Franquismo en el País Valenciano, supone "un paso muy importante" en la lucha "por el derecho a la verdad y a la reparación" después de más de una década de procesos judiciales.



Así, Aragó ha asegurado que el escrito de la jueza les "reafirma" en la "lucha" y a seguir "trabajando para que se juzguen los crímenes del franquismo". "Necesitamos dar pasos en esa dirección para una sociedad más justa", ha añadido.



Además, ha destacado que en el auto "queda claro que a la luz de la justicia universal se pueden juzgar los crímenes" cometidos en la dictadura como crímenes de lesa humanidad.



DISPAROS INTENCIONADOS Y NO PARA INTIMIDAR



Por su parte el representante de la asociación Sanfermines 78 gogoan!, Fermín Rodríguez, se ha referido a la alusión de la jueza a la represión policial de ese mismo año en las fiestas populares de Pamplona. "Deja claro que fue un acto organizado, planificado y por tanto premeditado", ha sostenido.



Desde su punto de vista, los hechos no se produjeron por una confusión de las ordenes policiales o a la iniciativa de un mando en concreto. "La acumulación de material de antidisturbios y la presencia policial así lo atestigua", ha añadido.



Además, ha celebrado que Servini haya dando "credibilidad" a los testigos y a los croquis sobre los disparos realizados en la avenida Roncesvalles en el momento de la muerte de Germán Rodríguez. Esas pruebas certificarían que las balas salieron a media altura y, por tanto, con "intención de matar" y no de intimidar.



Por último, el representante de la asociación ha celebrado que la jueza argentina haya puesto la "base jurídica" sobre una "verdad". Lo que lamentan, ha reconocido, es que ésta haya salido a la luz en un juzgado "a miles de kilómetros" de España.



INSTA AL GOBIERNO A APLICAR LOS TRATADOS DE DDHH



Para Andoni Txasko, de la Asociación 3 de marzo, el hecho de que el auto de procesamiento gire en torno a la masacre de Vitoria y la represión policial en los San Fermines no quita para que se añadan otros casos acaecidos en la misma época.



"La sangre que lleva acumulada a sus espaldas Martín Villa es mucha. El Estado español ni juzga ni deja juzgar, da cobijos a cargos franquistas que cometieron violaciones de Derechos Humanos", ha señalado.



En este contexto, ha instado al Gobierno a atender a las víctimas, a aplicar "en su totalidad los tratados que tiene firmados a nivel internacional en materia de DDHH". Así, Txasko considera una "buena oportunidad" la ley de Memoria Democrática .



"PUERTA ABIERTA" A SEGUIR INVESTIGANDO



Manuel Ruiz, de la asociación La Comuna, cree que la jueza Servini ha "dejado la puerta abierta a que se siga investigando" al pedir "más datos". "Datos tenemos tantos como que podemos ver que la complicidad de las bandas de extrema derecha con las fuerzas del estado eran claras", ha sostenido.



El representante de la asociación --hermano del joven Arturo Ruiz asesinado en 1977-- ha lamentado que la judicatura o las fuerzas policiales nunca tuvieran una "intención fuerte" de buscar al responsable del crimen, pero se ha mostrado "contento" por el procesamiento del exministro.