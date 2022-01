AMP.- Chile.- Manifestantes irrumpen en la sede de la Convención Constituyente en el aniversario del estallido social

Los disturbios en el marco de las protestas dejan 30 detenidos y 15 carabineros heridos



El Gobierno condena la violencia ejercida por "delincuentes" que "no representan a la mayoría" de los participantes en las marchas



MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



Un grupo de manifestantes que participaban en las protestas en conmemoración del aniversario del estallido social en Chile ha logrado irrumpir en la antigua sede del Congreso Nacional del país, donde se celebra la sesión de la Convención Constituyente que fue, precisamente, el resultado de las protestas sociales que estallaron en 2019.



Los que han conseguido acceder a las inmediaciones son miembros de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), una entrada que ha provocado la respuesta de los agentes de Carabineros desplegados a lo largo de todos los puntos de Santiago en las que se desarrollan protestas.



En este contexto, se ha hecho uso de gases lacrimógenos para tratar de dispersar a los manifestantes que estaban ante el edificio que albergara la Cámara Baja chilena, informa la emisora Radio Bío Bío.



Los incidentes se han dado coincidiendo con el inicio de la discusión de las normas que conformarán la próxima Carta Magna del país, una vez ha concluido la aprobación del reglamento interno que regirá el órgano. La nueva Constitución sustituirá a la que rige desde 1980, aprobada por el régimen de Augusto Pinochet.



Además, las protestas por el aniversario del estallido social se han desarrollado en más de 50 puntos del país, una de ellas en la plaza Italia --o plaza Baquedano-- de Santiago de Chile, principal punto de encuentro de las protestas de 2019, donde se han congregado entre 8.000 y 10.000 personas, según Carabineros.



En las distintas concentraciones se han llevado a cabo disturbios y actos de vandalismo, así como enfrentamientos entre los manifestantes y la Policía.



Respecto al desarrollo de las movilizaciones en Baquedano, la Policía ha informado de que se han llevado a cabo "en completa tranquilidad" hasta que un grupo de "delincuentes" ha "destruido la propiedad pública y privada y atacado a personal de carabineros con elementos contundentes e incendiarios".



De este modo, se ha logrado derribar el centro que protege el monumento al general Manuel Baquedano en la plaza, y en el lugar se han colocado pancartas y se ha encendido una fogata, recoge el diario chileno 'La Tercera'.



El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Emardo Hantelmann, ha indicado que también se ha visto un "conjunto de acciones de violencia" en comunas como la de Puente Alto, donde un "conjunto de personas ha desarrollado actos de saqueos, lanzamientos de fuegos artificiales y destrucción de infraestructura".



MÁS DE 30 DETENIDOS



Estos y otros sucesos similares a lo largo del país han supuesto la detención de al menos 30 personas este lunes --principalmente por destrucción, robos o desórdenes--, según ha informado el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, mientras Carabineros ha cifrado en 15 los agentes heridos.



"Lamentablemente una vez más vemos el rostro de la violencia que quieren ejercer algunos delincuentes, porque yo veo que muchas veces los catalogan como manifestantes. No estamos en presencia de manifestantes, estamos en presencia de algunos delincuentes, y me refiero a quienes van y utilizan estas fechas para delinquir, para saquear, para quemar, para robar, para atacar a carabineros y civiles, para atacar propiedad pública y privada", ha lamentado Delgado sobre los sucesos de la jornada.



Asimismo, ha recalcado que estos "delincuentes, "no representan a la inmensa mayoría que busca el camino institucional que está en marcha", en referencia al proceso constituyente.



En este sentido, ha llamado a los candidatos presidenciales y a los partidos políticos ha condenada la violencia y "discutir la Ley del Indulto", que, a su juicio, "puede indultar a los mismos que hoy podrían estar entre los detenidos".



"Alguien después dirá que estamos en presencia de un preso político. Vea bien las imágenes (de los disturbios). Aquí no hay presos políticos", ha defendido.



Durante las protestas que tuvieron lugar en 2019 en el país latinoamericano "se violaron" los Derechos Humanos, ha denunciado este lunes el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). La Justicia chilena ha recibido 3.072 querellas por el estallido social, que se han traducido en la apertura de casos contra 136 personas.