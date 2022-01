AMP.- Argentina.- Macri regresa a Argentina ante la citación del caso de espionaje ilegal aunque no acudirá a declarar

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



El expresidente de Argentina Mauricio Macri ha regresado este martes al país, después de ser convocado por la Justicia argentina para comparecer en la marco del caso de espionaje ilegal a los familiares de la tripulación del submarino ARA San Juan, aunque ha confirmado que no se presentará a declarar.



El mandatario, que ya fue citado a declarar a principios de mes, aunque no se encontraba en el país. La Justicia le ha prohibido abandonar el país, aunque el exinquilino de la Casa Rosada ya ha defendido en anteriores ocasiones su "absoluta inocencia".



El tribunal, que ya ha procesado a directivos que estaban al frente de la Inteligencia argentina durante el Gobierno de Macri, busca determinar si bajo su mandato se buscó controlar los movimientos de los familiares de las víctimas a través de la Agencia Federal de Inteligencia entre finales de 2017 y diciembre de 2018.



Ahora, Macri ha anunciado que de nuevo no se presentará hasta que las cuestiones que plantea su abogado, Pablo Lanusse, "sean resultas" para así "garantizar" las condiciones del proceso judicial.



"Siempre estuve y estaré a disposición de la Justicia, pero no permitiré que se violen derechos y se abuse del poder con intenciones políticas que tiñen la verdad (...) No tengo nada que ver con esta causa. Jamás espié ni pedí que se espiara a las familias vinculadas con la tragedia del 'ARA San Juan'", ha apuntado el exmandatario en una publicación en sus redes sociales.



Igualmente, Macri ha calificado al juez del caso, Martín Bava, como un "incompetente" que ha "vulnerado" sus garantías "desde el primer minuto" y le ha acusado en un caso en el que no tiene "nada que ver". "Se trata, según me explicó mi abogado, de una imputación arbitraria donde se busca perseguirme", ha lamentado.



Además, ha alertado de que se está usando "el dolor de los familiares de una tragedia" para ir en su contra, y más aún cuando se le citó en campaña electoral.



"Por todo esto, mi abogado hará todos los planteamientos que correspondan para corregir esta situación y oportunamente, de ser necesario, me presentaré para responder (...) La Justicia argentina debe honrar a sus ciudadanos y no permitir decisiones como estas que atentan contra la independencia de los jueves y aumentan la desconfianza en su funcionamiento", ha zanjado.



A Macri se le imputan seis presuntos hechos delictivos por toma de fotografías, búsquedas en redes sociales, seguimientos, infiltraciones en marchas y testimonios, actuaciones que según el juez no guardaban relación con la seguridad del presidente sino que se trataban de tareas de "inteligencia ilegal" que buscaban controlar las protestas e influir en la opinión pública frente a las demandas de los familiares de los tripulantes del 'ARA San Juan' pidiendo medios para encontrar a sus los militares.



La última comunicación con el 'ARA San Juan' fue durante la mañana del miércoles 15 de noviembre de 2017, mientras navegaba en el golfo de San Jorge rumbo a mar del Plata con 44 personas a bordo, cuando la nave informó de que realizaría una inmersión para que descansara la tripulación tras el esfuerzo de navegar en superficie en medio de una tormenta. Un año después, el 11 de noviembre, el submarino fue encontrado.