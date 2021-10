Amazon y otras empresas se comprometen a utilizar combustibles sin carbono en envíos para 2040

IMAGEN DE ARCHIVO. El centro de distribución JFK8 de Amazon en Staten Island, Nueva York, EEUU. Noviembre 25, 2020. REUTERS/Brendan McDermid

Por Jonathan Saul

LONDRES, 19 oct (Reuters) - Amazon.com Inc e IKEA están entre los usuarios comerciales de transporte de contenedores que optarán por combustibles marinos sin carbono para 2040, en una nueva iniciativa destinada a acelerar la descarbonización en el sector marítimo.

Con aproximadamente el 90% del comercio mundial trasladado por mar, el transporte marítimo representa casi el 3% de las emisiones de CO2 del planeta y el sector está bajo un escrutinio cada vez mayor para ser más limpio.

La iniciativa, desarrollada por la organización sin fines de lucro Aspen Institute y que cuenta con nueve signatarios como Unilever y Michelin, establece el objetivo de que las empresas solo compren servicios de transporte marítimo impulsados por combustibles escalables con cero emisiones de carbono para 2040.

"El momento de actuar es ahora", dijo el martes Edgar Blanco, director de carbono neto cero en Amazon.

Elisabeth Munck af Rosenschöld, gerenta de sustentabilidad y operaciones de la cadena de suministro del IKEA Group, sostuvo por su parte que un trabajo conjunto es crucial para desarrollar soluciones de combustible para el transporte marítimo.

"La voz de los propietarios de la carga es importante, ya que somos una de las partes interesadas para permitir la transformación de la industria", dijo a Reuters. "No estamos dispuestos a pagar automáticamente una prima por la sostenibilidad, pero estamos dispuestos a colaborar y co-crear las soluciones y compartir las inversiones necesarias".

Un aumento en la demanda de productos minoristas debido a las restricciones por el COVID-19 ha llevado a tasas récord de envío de contenedores en los últimos meses.

Michelle Grose, jefa de logística de Unilever, dijo que los envíos representan el 15% de la huella total de emisiones de gases de efecto invernadero del grupo.

"Al señalar nuestro compromiso combinado con el transporte marítimo de cero emisiones, estamos seguros de que aceleraremos la transición al ritmo y la escala que se necesitan", señaló.

Los grupos ambientalistas de la coalición Ship It Zero dijeron que los compromisos anunciados son "históricos, pero demasiado débiles" e instaron a los firmantes a cambiar por completo a los barcos de cero emisiones para 2030.

"Si las principales marcas minoristas realmente quieren hacer lo que les corresponde en el cambio climático, deben estar en una corrección de rumbo ahora, no dentro de 19 años", dijo Kendra Ulrich del grupo medioambiental Stand.earth, miembro de Ship It Zero, que pide a las grandes empresas navieras que logren cero emisiones para 2030.

(Reporte de Jonathan Saul. Editado en español por Javier Leira)