ADVISORY OLYMPICS-2022/FLAME

Beijing hosts Olympic flame welcome ceremony
Start: 20 Oct 2021 01:55 GMT
End: 20 Oct 2021 03:00 GMT
BEIJING, CHINA - Beijing holds a ceremony to welcome the arrival of the Olympic flame from Greece ahead of the 2022 Winter Olympics which begin on February 4.
SCHEDULE:
0200GMT - Ceremony starts
Restrictions:
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Source: REUTERS
Aspect Ratio: 16:9
Location: China
Topic: Sports
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