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ADVISORY OLYMPICS-2022/FLAME

Por
REUTERSOCT 19
19 de Octubre de 2021

Beijing hosts Olympic flame welcome ceremony

Start: 20 Oct 2021 01:55 GMT

End: 20 Oct 2021 03:00 GMT

BEIJING, CHINA - Beijing holds a ceremony to welcome the arrival of the Olympic flame from Greece ahead of the 2022 Winter Olympics which begin on February 4.

SCHEDULE:

0200GMT - Ceremony starts

Restrictions:

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Source: REUTERS

Aspect Ratio: 16:9

Location: China

Topic: Sports

Audio: NATURAL MANDARIN SPEECH

Editorial Support: +44 20 7542 2244

Email: tvnews@thomsonreuters.com

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