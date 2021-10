4-0. El Ajax desactiva a Haaland

EFE/EPA/MAURICE VAN STEEN

David Morales Urbaneja

Amsterdam, 19 oct (EFE).- El Ajax desactivó al Borussia Dortmund de Erling Haaland desplegando un espectacular juego de ataque, que le sirvió para marcar cuatro goles, y anulando al conjunto alemán en el centro del campo, evitando que le llegaran pelotas al delantero noruego.

Haaland pudo disparar a puerta en tres ocasiones, y en todas se encontró a Remko Pasveer, un portero que ha llegado a la titularidad gracias a la sanción de André Onana por dopaje y a la lesión de Maarten Stekelenburg.

La batalla táctica entre los entrenadores Erik ten Hag y Marco Rose se la llevó el primero por mucha diferencia. El conjunto de Amsterdam, que se pone líder del grupo en solitario con tres victorias de tres, fue superior en todos los aspectos del juego. Tuvo más la posesión, creó más oportunidades de gol, más tiros a puerta y, sobre todo, dio la sensación de que puede llegar muy lejos en esta Liga de Campeones. El Dortmund sigue segunda de grupo, con seis puntos, y deberá vigilar que el Sporting de Lisboa, con tres puntos, no se le adelante en los próximos partidos.

El Ajax tomó la iniciativa desde el comienzo del partido. Un fallo del Dortmund dejó solo a Antony dos Santos, pero Hummels se lanzó a la pelota y consiguió despejarla. Luego, Blind se llevó a dos defensas dentro del área y su disparo raso no vio portería porque Kobel cerró las piernas a tiempo.

A la tercera fue a la vencida. El árbitro español Jesús Gil Manzano pitó una falta a Antony a borde del área y Dusan Tadic pidió su turno. El disparo cerrado del serbio encontró la ayuda involuntaria de Marco Reus, pues el capitán del equipo alemán rozó la pelota con la cabeza lo suficiente para despistar al guardameta, subiendo el primer tanto de la noche al marcador.

En el ataque del Dortmund, Haaland no terminó de conectar con Donyell Malen y sufrió el marcaje de Lisandro Martínez y Jurriën Timber. El neerlandés y sobre todo el argentino cumplieron con nota la difícil tarea de marcar al noruego.

Los locales continuaron atacando, sobre todo por la banda derecha, en la que Antony dos Santos dejó pinceladas de gran calidad. En el 25, Blind recogió un mal despeje de la defensa, se la pasó a Haller y atrajo a tres defensas. El francomarfileño vio que Blind se quedaba solo, se la cedió y el experimentado defensa del Ajax hizo un disparo con el exterior que dio en la madera antes de entrar en la portería.

Berghuis y Mazraoui se permitieron el lujo de dar taconazos en el área del Dortmund en dos jugadas diferentes, demostrando quien era el dueño y señor del partido. Dos Santos y Berghuis avanzaron hacia el área del Dortmund haciendo paredes, aunque el neerlandés no estuvo acertado en el disparo.

Luego, Gravenberch estuvo a punto de hacer el tercero en un tiro libre al borde del área. El jugador formado en la cantera del Ajax hizo un disparo con rosca que Kobel rozó con los dedos antes de que el esférico tocara el poste.

Haaland tuvo su primera oportunidad en el descuento de la primera parte. El delantero tiró de velocidad, medio se quitó de encima a Timber y sacó un golpeo que Pasveer, bien colocado, atajó en dos tiempos.

A la vuelta del descanso, el noruego remató de volea tras recibir un pase aéreo y el guardameta del Ajax hizo un paradón, echando la pelota fuera de manera espectacular.

Cuando parecía que el Dortmund empezaba a conectar mejor, el Ajax mató el partido haciendo el tercero. Dos Santos, que en una jugada anterior pecó de egoísta, se redimió de su error en el minuto 57. El brasileño recibió un pase de Haller, recortó por dentro y puso la pelota en la base de la madera con un disparo de rosca con la izquierda.

Pasveer, mientras tanto, volvió a demostrar que la experiencia es un grado en los momentos fundamentales. Haaland recibió el esférico en el área, recortó hacia adentro y golpeó con la zurda, pero el portero de 37 años, bien colocado otra vez, despejó la pelota.

El palo final para el Borussia Dortmund llegó en el minuto 72. Blind centró desde la izquierda y Haller, casi sin saltar, cabeceó el esférico y batió al guardameta por arriba, en el sexto gol del francomarfileño en lo que va de Liga de Campeones.

- Ficha técnica:

4. Ajax: Pasveer; Blind, Martínez, Timber, Mazraoui (m.83: Rensch) ; Gravenberch, Berghuis (m. 69: Klaassen), Álvarez; Tadic, Haller (m.83: Daramy) y Antony dos Santos (m.76: Neres).

0. Borussia Dortmund: Kobel; Schulz (m.46: Can), Hummels (m.79: Pongracic), Akanji, Meunier (m.79: Wolf); Brandt (m.88: Knauff), Witsel, Bellingham; Malen (m. 53: T. Hazard), Haaland y Reus.

Goles: 1-0, m. 11: Reus en propia puerta. 2-0, m.25: Blind. 3-0, m. 57: Antony dos Santos. 4-0, m.72: Haller.

Árbitro: Jesús Gil Manzano (España) mostró tarjeta amarilla a Álvarez, del Ajax, y a Witsel por parte del Borussia Dortmund.

Incidencias: Partido correspondiente a la tercera jornada del grupo C de la Liga de Campeones disputado en el estadio Johan Cruyff Arena, en Amsterdam, ante unos 55.000 espectadores.