VÍDEO: El primer ministro belga elogia a Sánchez por su diálogo con Cataluña, "el único camino correcto"

18-10-2021 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i) pasea con el primer ministro de Bélgica, Alexander De Croo (d), después de su recibimiento en el Complejo de La Moncloa, a 18 de octubre de 2021, en Madrid (España). Sánchez y De Croo, han visitado esta mañana las instalaciones de la multinacional española Indra, en su sede de Alcobendas (Madrid). El motivo del interés del primer ministro de Bélgica por el proveedor para los mercados de Transporte, Tráfico Aéreo y Defensa es la posibilidad de que el Gobierno belga adquiera radares de control aéreo provistos por la multinacional. POLITICA Isabel Infantes - Europa Press



De Croo reivindica la "diversidad es una fortaleza" y apuesta por un diálogo regido por las normas democráticas



MADRID, 18 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)



El primer ministro belga, Alexander de Croo, ha defendido la importancia del diálogo para abordar "las cuestiones territoriales" a las que hace frente tanto su país como España, elogiando en este sentido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su apuesta por dialogar con Cataluña.



En una declaración sin preguntas en Moncloa al término de su encuentro bilateral, De Croo ha sacado a colación el tema de Cataluña, no sin antes haber reconocido que en el pasado los dos países han tenido "sus diferencias", en una aparente alusión a la tensión generada por la presencia en Bélgica del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, entre otros, y a que uno de los partidos del anterior Gobierno, los independentistas flamencos NDA, le apoyaran.



"Bélgica y España son países que tienen que abordar cuestiones territoriales", ha reconocido el primer ministro belga, incidiendo en que ambos países comparten "muchas características" y cuentan con "una gran riqueza y diversidad que es algo que hay que apreciar".



El político liberal flamenco ha considerado que los dos países son capaces de "gestionar esas diferencias" y en este sentido ha apostado por el diálogo. Un diálogo, ha dicho, "que se rija por las normas" y que deje claro su diferencia con un sistema autoritario.



"Una democracia no tiene que ver únicamente con la mayoría sino que cuando mejor funciona es cuando también es buena y permite defender a las minorías", ha valorado, al tiempo que ha reconocido que ese diálogo "no es algo fácil".



"La diversidad es una fortaleza", ha subrayado, defendiendo que todas las democracias deberían verlo así, incluida "una democracia fuerte como la de España". Dialogar, ha abundado De Croo, "es una elección que hay que hacer y que permite ver lo que nos une y no únicamente lo que nos separa".



"EL DIÁLOGO ES EL ÚNICO CAMINO CORRECTO"



Así las cosas, ha recalcado que el diálogo "es el único camino correcto" y ha dicho que esta es precisamente una de las cosas que admira de Sánchez: "tu compromiso y tu valor para comprometerte con el diálogo de manera muy profesional, como lo estás haciendo". "Esto es un liderazgo muy claro y lo demuestras cada día", ha rematado.



De Croo también ha aplaudido la propuesta de España para discutir sobre el precio de la energía a nivel europeo, un tema que será abordado por los líderes de los 27 en el Consejo Europeo de este jueves y viernes en Bruselas.



Por su parte, Sánchez ha puesto en valor que la de De Croo es la primera visita a España de un primer ministro belga y ha destacado el buen nivel de la relación bilateral y que los dos países comparten "valores y principios" que les hacen coincidir en muchos asuntos en el seno de la UE.



Asimismo, ha reconocido al 'premier' belga que siempre aporta una "visión constructiva y proeuropea" en los debates en el seno de la UE y "facilita en muchas ocasiones los acuerdos". Además, ha expresado la voluntad de trabajar con Bélgica en el marco del trío de presidencias de la UE para el periodo 2023-24, ya que este país sucederá a España en el primer semestre de 2024 para garantizar que la transformación verde y digital sea justa.



IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN



URL DE DESCARGA:



https://www.europapress.tv/politica/607658/1/primer-ministro-belga-elogia-sanchez-dialogo-cataluna



TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06