Varsovia llama centralista a Bruselas y limita la primacía del Derecho europeo

EFE/EPA/Wojciech Olkusnik

Cracovia (Polonia), 18 oct (EFE).- El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, dirigió hoy una carta a sus socios europeos en la que acusa a la Unión Europea (UE) de ir hacia el "centralismo" y admite la primacía de las leyes comunitarias sobre las nacionales, pero "con límites".

El primer ministro polaco escribe en su misiva que los Estados miembros de la UE "han confiado una serie de competencias" a las instituciones europeas y "Polonia lo respeta y reconoce su primacía sobre las leyes nacionales, según las obligaciones en virtud del Tratado" de adhesión a la Unión.

Sin embargo, Morawiecki se refiere más tarde a ese "principio, que atañe a todos los actos jurídicos" como "no ilimitado" y añade que "en cada uno de nuestros países, la primacía la mantiene la Constitución".

"Dónde se encuentra el límite, sólo puede ser evaluado por los tribunales, tanto el Tribunal de Justicia de la UE como nuestros (respectivos) tribunales constitucionales nacionales", pues "ellos son los guardianes de la Constitución", explica el primer ministro.

"La primacía de la legislación de la UE sobre la legislación nacional existe y es amplia, pero tiene sus límites", repite en su carta Morawiecki.

El jefe del Gobierno polaco enfatiza que Polonia "no está haciendo nada que no hayan hecho antes Alemania, Francia, Italia, España, Dinamarca, Rumanía o la República Checa", en alusión a contenciosos ocurridos en estos países entre la legislación europea y la nacional o sus respectivos ordenamientos jurídicos.

Morawiecki asegura en su escrito que el Tribunal Constitucional (TC) polaco no declara al Tratado de adhesión a la UE "totalmente incompatible con la Constitución polaca. Se limita a señalar que una interpretación muy concreta de determinadas disposiciones del Tratado(...) es incompatible con ella".

En otro punto de la carta, el primer ministro afirma que la UE se ha transformado en "un organismo centralista que fuerza a sus provincias" a seguir sus dictados y que ha llegado a "usurpar poderes que no tiene", algo que, según él "es un fenómeno muy peligroso".

Morawiecki insiste en su escrito en que "la UE no debe ser un instrumento para cumplir los deseos de algunos Estados miembros a expensas de otros" por medio del "chantaje financiero, castigos y hambre".

El primer ministro polaco envió esta carta la víspera de acudir al pleno de la Eurocámara en Estrasburgo (Francia) que revisará la crisis abierta entre la UE y Polonia tras una sentencia del Tribunal Constitucional polaco que declaró inconstitucionales varios artículos del tratado de adhesión de Polonia a la UE.

Asimismo, Polonia ha sido reiteradamente acusada por la Comisión Europea (CE) de haber vulnerado la independencia del poder judicial con la reforma que emprendió en 2015.