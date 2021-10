Un sublime Ventura sale a hombros con Leonardo en el fin de feria de Jaén

El rejoneador Diego Ventura en su primer toro de la tarde en el festejo correspondiente a las fiestas de San Lucas, este domingo en Jaén. EFE/José Manuel Pedrosa

Jaén, 17 oct (EFE).- El rejoneador Diego Ventura firmó una colosal actuación de cuatro orejas en el cierre de la Feria de San Lucas de Jaén, lo que le permitió salir a hombros junto a Leonardo Hernández, que logró dos trofeos.

Ventura siempre ha estado comprometido con su profesión. Y eso se nota entre otras muchas cosas en las apuestas continuas que hace, no conformándose con la comodidad que le da su puesto de privilegio. Poco tenía que ganar y algo más que perder en su apuesta de torear los toros de Adolfo Martín. Pero Ventura es así, no le gusta la comodidad y si las gestas permanentes por arriesgadas que puedan parecer.

Con el que abrió plaza, de seria presencia, lo paró a lomos de "Campina", colocando dos rejones de castigo e intentando encelar la embestida de un animal que salió frío. En banderillas lo inició con "Nazari", templando de costado a milímetros de las astas, recorriendo el anillo completo y poniéndose el público en pie.

Los pares al quiebro quedaron colocados en todo lo alto. Para el tramo final de su labor sacó al caballo "Guadiana" colocando tres pares al quiebro en el centro del platillo y dos rosas como colofón a una brillante actuación. Finiquitó su actuación de pinchazo y rejonazo algo delantero, cortando las dos primeras orejas.

Al tercero, un toro que salió con muchos pies, lo recibió con un rejón de castigo al quiebro con "Guadalquivir". En banderillas, con "Lio", "Bronce" y "Guadiana", fue un auténtico clamor, ajustándose mucho en los embroques, clavando excepcionales pares al quiebro, también en un par dirigiendo a su caballo sólo con las piernas poniendo la plaza en pie, para terminar con tres rosas. Dos orejas más.

Con el quinto volvió a formar un alboroto tras una labor muy completa en todos los tercios. Una pena los fallos con el rejón de muerte, con varios pinchazos que dejaron el premio reducido a una sola oreja.

Quizás hubiera cortado los máximos trofeos de no fallar, recibiendo con la suerte de la garrocha en la puerta de chiqueros. Momento emocionante que se vivió con pasión en los tendidos. En banderillas con el caballo "Sueño" templó de costado al hilo de las tablas, clavando a continuación buenos pares de banderillas al quiebro, ajustándose mucho, arriesgando una barbaridad.

Con “Bronce” y en la parte final del trasteo colocó un soberbio par a dos manos sin la ayuda del bocado, pero, lo dicho, falló hasta en tres ocasiones con el rejón final, cambiando los trofeos por una calurosa ovación.

Leonardo, con el primero de su lote, un toro que ya de salida se desentendía en todo momento de la cabalgadura hasta que buscó las tablas, incluso hizo el amago de saltar al callejón, compuso una interesante faena a lomos de "Estoque" y "Xarope", con los que destacó clavando de poder a poder y con las cortas "al violín". Mató de rejonazo entero y paseó una oreja.

Con el segundo de su lote, recibió al toro a lomos de Elmo, colocando Leonardo dos rejones de castigo. Tanto acusó el castigo que llegó a banderillas totalmente parado, aculado en tablas, no embistiendo ni una sola vez a la cabalgadura de un desesperado jinete que no pudo poner ni un sólo par.

Con el último de la tarde y de la feria salió a por todas con "Giraldillo" colocando dos rejones de castigo de desigual colocación. Tuvo mala suerte con su lote de toros, pero también es verdad que no tuvo su mejor actuación.

Lo mejor llegó en la parte final, con las cortas colocadas en un palmo de terreno. No se le pueden negar las ganas, pero ha tenido mejores actuaciones en esta plaza. Finalizó con pinchazo y rejonazo cortando una oreja.

Hubo cierta polémica pues el rejoneador creía haber cortado dos orejas al igual que el público, pero en realidad fue sólo una. Enfado de Leonardo que no quiso pasear el trofeo, saliendo finalmente a hombros por la puerta grande junto a un sublime Ventura.

FICHA DEL FESTEJO.- Toros de Adolfo Martín, muy bien presentados, hondos y serias y de juego desigual, siendo nobles en su mayoría. El segundo fue manso y rajado.

Diego Ventura, dos orejas, dos orejas y ovación.

Leonardo Hernández, oreja, ovación y oreja con fuerte petición de la segunda.

La plaza registró casi tres cuartos de entrada.