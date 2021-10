Última monarquía absoluta de África cierra clases ante protestas

(Bloomberg) -- Esuatini, la última monarquía absoluta de África, cerró las escuelas indefinidamente ante una intensificación de las protestas prodemocráticas.

Las clases se suspenden con efecto inmediato, dijo el primer ministro Cleopas Dlamini en un comunicado. Los disturbios se producen menos de cuatro meses después de que la Policía y el Ejército actuaran para aplastar manifestaciones generalizadas similares en el reino.

Las protestas a favor de la democracia se han intensificado en las últimas semanas, y los estudiantes y los trabajadores del transporte público se han unido a las peticiones de cambio. El rey Mswati, de 53 años, quien ha gobernado al país sudafricano durante más de 35 años, ha rechazado las demandas y grupos de derechos humanos han acusado a sus fuerzas de seguridad de abusos, incluyendo asesinatos y golpizas.

“A pesar de la violenta represión que vimos en junio-julio, los jóvenes de Esuatini han regresado y son persistentes en sus demandas”, dijo por teléfono desde Londres Dewa Mavhinga, director de Human Rights Watch para África meridional. “Esto es un indicador de que el rey está en una posición cada vez más débil porque no ha podido hacer desaparecer las protestas”.

Dos miembros del parlamento que han estado al frente de los llamados a la democracia y que fueron detenidos en julio por cargos de terrorismo deben comparecer ante el tribunal para una audiencia de fianza el martes, informó el periódico Eswatini Observer.

El Gobierno pidió que se pusiera fin a los ataques dirigidos a empresas, muchas de ellas vinculadas a Mswati.

“No hay lugar para tal anarquía en nuestra sociedad”, dijo el ministro de Comercio, Manqoba Khumalo, en un comunicado el lunes. “Como Su Majestad el Rey Mswati III ha comunicado varias veces, se iniciará un diálogo con todos emaSwati para encontrar una solución aliada para nuestro futuro político”.

El Ministerio de Comunicaciones no respondió de inmediato a las llamadas ni a un correo electrónico solicitando comentarios sobre las denuncias de abusos.

Conocido como Suazilandia hasta 2018, el país sin salida al mar de 1,2 millones de habitantes tiene menos de la mitad del tamaño de Suiza y produce azúcar y concentrados para bebidas como Coca Cola. También es la última nación africana que reconoce a Taiwán como independiente.

Nota Original:Africa’s Last Absolute Monarchy Shuts Schools to Quell Protests

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.