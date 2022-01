Ucrania.- La OSCE denuncia obstáculos para llevar a cabo su misión de observación en el este de Ucrania

13-05-2018 Misión de la OSCE en Ucrania POLITICA EUROPA UCRANIA OSCE



MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) ha denunciado este lunes que los miembros de su misión de observación se han enfrentado a obstáculos para llevar a cabo sus labores en el este de Ucrania.



En la región separatista de Donetsk, concretamente en Kreminets, Horlivka y Zolote, la misión especial de la OSCE para la supervisión del conflicto se ha enfrentado a dificultades en medio de un aumento de las tensiones en la zona disputada, según diversos comunicados publicados por la organización.



La escalada se ha acrecentado tras la detención, el miércoles pasado, de un oficial separatista de Lugansk que vigilaba el cumplimiento del alto el fuego, en una sección desmilitarizada del frente cerca del pueblo de Zolote. La Inteligencia ucraniana ha justificado, por su parte, que este había estado espiando posiciones abandonadas del Ejército.



Tras este incidente, a dos patrullas de la misión que llegaron cerca del puesto de control de Kreminets con la intención de viajar a áreas controladas y no controladas por el Gobierno se les denegó el paso por "dos integrantes de las formaciones armadas", que a cambio de cederles el paso les pidieron un intercambio con "un miembro capturado", en referencia al oficial separatista detenido.



En Horlivka, por otro lado, los miembros de la OSCE encontraron su base de patrulla avanzada bloqueada con una cadenas y candados, así como con un vehículo junto a separatistas armados. Tras poder acceder a la base, se les informó de que no podían abandonar las inmediaciones por "órdenes del 'alcalde' de Horlivka", ha explicado la organización.



Desde abril de 2014, Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en el Donbás donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en febrero del mismo año.



Los Acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política al conflicto, pero no han derivado hasta ahora en el cese de la violencia. Las hostilidades han dejado hasta la fecha unos 13.000 muertos, según las estimaciones de la ONU.