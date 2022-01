Teresa Campos ejerce de 'ama de casa' después de encontrar, por fin, un nuevo hogar

15-10-2021 María Teresa Campos, en el supermercado EUROPA SOCIEDAD ESPAÑA



Según apuntan diferentes fuentes, la periodista se mudará próximamente a un impresionante ático muy cerca de la casa de su hija Terelu Campos



MADRID, 18 (CHANCE)



Al margen de las polémicas declaraciones de Edmundo Arrocet sobre su ruptura, María Teresa Campos ha estado volcada completamente en las últimas semanas en la búsqueda de un nuevo hogar después de cerrar la venta de su mansión en Molino de la Hoz por una cantidad cercana a los 2.5 millones de euros. Una misión que creía finalizada cuando confesaba ilusionada, a principios de septiembre, que pronto se mudaría a un piso en la misma urbanización que Terelu.



Sin embargo, el 'no' de los vecinos de la elitista comunidad donde reside su hija - por la expectación mediática que rodea siempre a la veterana comunicadora - dieron al traste con los planes de María Teresa, a la que sin prisa pero sin pausa hemos visto visitando diferentes casas a las afueras de la capital, cerca de donde reside su hija mayor.



Y ahora, por fin, María Teresa podría haber encontrado el hogar de sus sueños, un ático situado a pocos metros de la urbanización de su hija Terelu y cuyo alquiler estaría a punto de formalizar. Haciendo oídos sordos a esta noticia, que todavía no ha confirmado, hemos visto a la presentadora ejerciendo de 'ama de casa', llenando el carro de la compra en una conocida cadena de supermercados.



Acompañada por su hombre de confianza, Gustavo, María Teresa llenó hasta los topes el carro de la compra, lo que indica que, por el momento, la mudanza no es inminente, puesto que a continuación se dirigió a su mansión, donde continúa seleccionando los muebles que se quiere llevar a su nuevo hogar. Muy seria, la comunicadora lució en esta ocasión un elegante traje de pantalón de color crema y unas cómodas bailarinas, ideales para la 'agotadora' tarea de ir al supermercado.