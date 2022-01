Terelu Campos y Alejandra Rubio, las imágenes más cariñosas de madre e hija

16-10-2021 Terelu Campos y su hija Alejandra se dieron cita en un conocido restaurante de la capital y se despidieron con un gran abrazo. Madre e hija, más unidas que nunca en plena 'guerra' mediática con Carmen Borrego MADRID, 18 (CHANCE) Demostrando una vez más su buena relación y su unión a prueba de bombas tras el enfrentamiento público entre Alejandra Rubio y Carmen Borrego, Terelu Campos ha disfrutado de una cita de lo más especial con su hija en un exclusivo restaurante madrileño. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Demostrando una vez más su buena relación y su unión a prueba de bombas tras el enfrentamiento público entre Alejandra Rubio y Carmen Borrego, Terelu Campos ha disfrutado de una cita de lo más especial con su hija en un exclusivo restaurante madrileño.



Mientras que María Teresa Campos sigue inmersa en la búsqueda de su nuevo hogar tras vender su mansión, y todos los rumores apuntan a que ya habría encontrado un espectacular ático muy cerquita de la propia Terelu, su hija prefiere mantenerse al margen y guarda silencio sobre este tema.



Más cercanas que nunca, la concusante de 'Masterchef Celebrity' y su hija Alejandra se despidieron muy cariñosas con dos besos y un gran abrazo a la puerta del restaurante para regresar a casa por separado. A pocos días del cumpleaños de Carmen Borrego, una fecha marcada en rojo en el calendario de 'Las Campos', Terelu prefiere no revelar ningún detalle sobre si habrá o no celebración en un complicado momento para la familia por sus recientes desencuentros televisados.



Apostando por un look informal para su 'cita', tanto Alejandra - muy favorecida con su nuevo flequillo - como su madre lucieron cómodos pantalones en color beige y zapatillas deportivas de lo más modernas, que Terelu combinó con un jersey fino en color crudo, mientras su hija optó por una parte de arriba en color negro.