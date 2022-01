Tamara Falcó estalla cuando le preguntamos por las imágenes de Íñigo Onieva de fiesta

18-05-2021 Tamara Falcó EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 18 (CHANCE)



Hace tan solo unos días Tamara Falcó presentaba su primer libro de cocina, 'Las recetas de casa de mi madre', y confesaba, radiante, el buen momento que está viviendo al lado de Íñigo Onieva. Y es que después de un año de amor, y sin prisa pero sin pausa, la Marquesa de Griñón afirma haber encontrado en el ingeniero al hombre de su vida y "estar lista" para pasar por el altar.



Además, y quitando hierro a la fama de mujeriego que persigue a su novio, la hija de Isabel Preysler no dudaba en salir en su defensa, asegurando que "le doy la importancia justa" a los rumores que rodean continuamente a su relación. "Eso es gente que no nos conoce", apuntaba sonriente, mostrando su total confianza en Íñigo.



Sin embargo, bastante diferente ha sido su reacción cuando le hemos preguntado por las imágenes que ha emitido 'Socialité' este fin de semana de su novio de fiesta tanto en Madrid como en Ibiza bailando con varias jóvenes a altas horas de la madrugada mientras ella disfrutaba de unos días de descanso con su madre en Las Maldivas.



Cansada de que los medios de comunicación especulen continuamente con presuntas deslealtades de Íñigo, Tamara ha estallado a la salida de una iglesia, asegurando que es "súper desagradable que vengáis un domingo a preguntarme estas cosas que no os incumben, además. Es súper desagradable".



"Os lo deberíais plantear", ha añadido la colaboradora de 'El Hormiguero' cuando le hemos preguntado si confía en Íñigo y apuesta por su relación, muy molesta tras las nuevas informaciones sobre su novio, pero evitando confesar si ha podido ver las imágenes de la discordia o si le ha pedido explicaciones al ingeniero sobre sus noches de fiesta en solitario que tanto han dado que hablar en los últimos tiempos. ¡Dale al play y no te pierdas su reacción!