Siria.- ACNUR pide aumentar el alcance de la ayuda para incluir a desplazados que regresan a sus hogares en Siria

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha reclamado este lunes incrementar el alcance de la ayuda humanitaria que se entrega en Siria para incluir a las personas que regresan a sus hogares tras años desplazadas por el conflicto, tanto a nivel interno como en el extranjero.



"Las familias hablan de años de sufrimiento y están agotadas", ha dicho el presidente del organismo, Filippo Grandi, quien realizó durante el fin de semana una visita de dos días al país árabe, donde viajó a la localidad de Talbisé, en la provincia de Homs.



"He presenciado su fuerza y su determinación para reconstruir sus vidas. Incluso si ACNUR y sus socios ayudaron a algunas familias con las que me reuní a instalar puertas y ventanas en sus casas parcialmente dañadas, necesitan aún agua y electricidad", ha dicho.



En este sentido, ha hecho hincapié en que "aún necesitan escuelas y hospitales y necesitan ganarse un sustento". "Es un imperativo humanitario", ha valorado Grandi, según un comunicado publicado por ACNUR.



ACNUR ha destacado que trabaja para encontrar soluciones para los desplazados y trabaja para ayudar a abordar las principales preocupaciones de los refugiados y desplazados internos que contemplan regresar a sus hogares en Siria.



"Los periodos que siguen a los conflictos siempre son extremadamente complejos, pero siempre tenemos que tener en cuenta que esto trata de seres humanos con necesidades desesperadas", ha explicado.



"No deben seguir pagando el precio de crisis no resueltas. Mientras esperamos a soluciones políticas, sus vidas continúan y necesitamos ayudarles para que tengan una vida digna", ha manifestado Grandi, quien se reunió en su visita con el ministro de Exteriores, Husein Majluf.



De esta forma, Grandi ha hecho hincapié en que "son ciudadanos sirios y es responsabilidad del Gobierno garantizar su seguridad", antes de añadir que ACNUR está en contacto con las autoridades "para destacar las preocupaciones de los refugiados".



"Necesitamos también que la comunidad internacional ayude a dar los muy necesarios recursos para que la gente pueda arreglar sus casas dañadas, tener agua corriente, sanidad y enviar a sus hijos a la escuela", ha argumentado.



"Los retornos sostenibles requieren la colaboración de todas las partes implicadas. Debemos también garantizar un apoyo robusto a los refugiados y a los países de acogida", ha remachado Grandi.



Según los datos de ACNUR, más de trece millones de sirios se han visto desplazados de sus hogares durante los últimos diez años a causa del conflicto. Alrededor de 6,7 millones son desplazados internos, mientras que 5,5 millones se encuentran en cinco países de la región.