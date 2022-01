Rumanía.- El nuevo 'premier' rumano presenta ante el Parlamento una nueva propuesta para formar un gobierno en minoría

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El primer ministro designado de Rumanía, Dacian Ciolos, presenta este lunes ante el Parlamento una propuesta para formar un nuevo gobierno en minoría, que presumiblemente no saldrá adelante, después de que ningún grupo de la cámara, aparte del suyo, haya confirmado su apoyo.



La Unión Salvar Rumanía (USR PLUS) cuenta con tan solo 80 escaños de los 466 que conforman el Parlamento, del que no se espera que apruebe una propuesta a pesar de los intentos de Ciolos por convencer a sus antiguos socios del Partido Liberal Nacional (PNL) y a la minoría étnica húngara (UDMR) presente en la cámara.



"No hemos logrado asegurar una mayoría, pero hemos decidido asumir esta responsabilidad y ver cuál será el voto del Parlamento. Este no es el momento de juegos políticos", ha dicho Ciolos, informa la agencia Bloomberg.



"Nuestra propuesta beneficia a todos. Espero que podamos evitar ser testigos de una agitación social por la incapacidad de tomar decisiones políticas", ha añadido Ciolos, cuya oferta de gobierno incluye a casi todos los ministros del recién destituido gabinete de Florin Citu.



La formación de Ciolos fue uno de los partidos de la coalición gobernante que ayudó a precipitar la caída del Gobierno de Citu hace apenas unas semanas.