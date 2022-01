Rosanna Zanetti se confiesa. ¿Es David Bisbal un papá consentidor o, por el contrario, es quien pone las normas?

18-10-2021 Rosanna Zanetti EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 18 (CHANCE)



Volcada en el cuidado de sus pequeños mientras David Bisbal está de gira por Estados Unidos, y más espectacular que nunca un año después de dar a luz a su segunda hija, Bianca, Rosanna Zanetti ha 'aparcado' por unas horas su faceta de mamá todoterreno para asistir a la presentación de la nueva marca de gafas exclusiva de 'Mó' de Multiópticas. Tan cercana como siempre, la modelo nos ha contado a quién se parecen sus hijos y cómo lleva la ausencia del almeriense, algo que había 'olvidado' desde que la pandemia del Covid hizo que el artista cancelase su tour por América, que ahora ha retomado con un éxito rotundo.



"Se lleva mal la distancia, pero me reconforta que por lo menos estoy con los niños y hablamos mucho", desvela Rosanna, que ya cuenta los días para el regreso de David a casa y que, con una sonrisa, mantiene el misterio sobre si ampliarán la familia, aunque tiene claro que "a corto plazo no".



Enamoradísima de sus pequeños, la venezolana - que asegura que "ni Matteo ni Bianca se parecen a mí" - nos ha contado cuál es la relación que tienen los hermanos, de 1 y 2 años respectivamente: "Matteo está un poco celoso, él era el príncipe". "Bianca le idolatra, y Matteo a Ella", confiesa, desvelando que la hija que David tuvo con Elena Tablada, de 11 años, es una "hermanaza".



Más sincera que nunca, Rosanna ha hablado de cómo es Bisbal como padre, reconociendo que en casa ambos "somos muy consentidores y disciplinados". "Estamos en sintonía y queremos lo mismo", apunta, asegurando que no hay ninguno más estricto que el otro. "David es muy reponsable y cariñoso como papá. Lo pude ver antes con Ella y era una de las cosas que más seguridad me daba", revela.



Además, y en sintonía con las últimas declaraciones de Elena Tablada sobre el buen momento que atraviesa su relación con Bisbal, Rosanna reconoce que "todo está bien, perfecto". "Luego alborotan una cosa que está tranquila", ha afirmado sin entrar en detalles sobre cómo se lleva con la diseñadora. Sus declaraciones, ¡en el siguiente vídeo!