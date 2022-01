Rocío Flores se pronuncia tras el paso al frente de su padre creando su propio canal de YouTube

23-07-2021 Rocío Flores EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 18 (CHANCE)



Antonio David Flores está de vuelta. Y es que a pesar de estar 'vetado' en televisión, el excolaborador de 'Sálvame' ha creado su propio canal de YouTube para agradecer el cariño de sus fans y responder a Rocío Carrasco y a sus detractores, tal y como ha anunciado este domingo a través de un storie compartido en su cuenta de Instagram.



"Vuelve AD", publicaba el padre de Rocío Flores, con un enlace a la conocida plataforma, donde ya ha colgado su primer vídeo, en el que más sonriente que nunca - y con guiño a su 'marea azul' por el croma de fondo de un mar enbravecido - ha dedicado un mensaje a sus incondicionales: "Soy Antonio David Flores. Estoy aquí, en mi canal. En vuestro canal. ¡Vamos allá!".



Un sorprendente regreso del que, por el momento, no ha dado más detalles y sobre el que hemos preguntado a Rocío Flores, de la que se ha dicho que protagonizaría el canal de YouTube con su padre, aunque ella misma se ha encargado de desmentírnoslo.



"Yo me abro un canal en la vía judicial", ha asegurado con ironía la influencer, sin aclarar a quién va a demandar y sin contarnos por qué Antonio David ha decidido hacerse 'youtuber': "Yo no tengo nada que decir ya lo sabéis. Preguntarle a él. Yo ya lo sabía pero eso es una cosa de él", ha afirmado tajante, dejándonos con la duda de si este paso al frente es para dar por fin su versión de los tremendos hechos que Rocío Carrasco contó en su docuserie. "No tengo ni idea, es una cosa que le corresponde a él, preguntarle a él", ha afirmado en el vídeo que te ofrecemos a continuación. ¡Dale al play!