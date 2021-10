Presidente FIFA dice "no siempre" partidos se deciden en el campo tras interrupción de Brasil-Argentina

BUENOS AIRES, 18 oct (Reuters) - El presidente Gianni Infantino dijo el lunes que la FIFA "tiene reglas" para sancionar la inédita interrupción a los cinco minutos del Brasil-Argentina en la eliminatoria sudamericana al Mundial de Qatar 2022 y que "no siempre es posible" decidir los partidos de fútbol dentro del campo de juego.

El clásico de selecciones del fútbol sudamericano de septiembre fue suspendido tras el ingreso al terreno de juego de autoridades sanitarias de Brasil por la participación de cuatro futbolistas argentinos acusados de no cumplir con las normas vigentes por la pandemia de COVID-19.

"Lo que hemos visto (la suspensión) es algo que no puede pasar, que un partido venga interrumpido de esta manera, es inaceptable. Los órganos (de FIFA) van a decidir", dijo Infantino en una rueda de prensa en el campo deportivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en las afueras de Buenos Aires.

"Siempre es bueno decidir en el campo y no fuera, no siempre es posible, tenemos reglas también para eso", añadió el dirigente en el marco de su gira sudamericana para promover la realización de un Mundial por año, alternando fútbol masculino y femenino.

Luego de la suspensión en Brasil, la FIFA anunció la apertura de un procedimiento disciplinario a las dos federaciones y solicitó información para recopilar y analizar los hechos que causaron el hecho.

"Es un caso que está pendiente en la Comisión Disciplinaria de FIFA y el presidente de FIFA no puede, no tiene y no va a intervenir. Los organismos jurídicos de FIFA son independientes", indicó Infantino.

"Vamos a ver qué deciden, lo que es cierto es que en el futuro no queremos ver más imágenes como esta en Sudamérica, Brasil, Argentina ni otros lados del mundo. Es algo que le hace mal al fútbol".

Días atrás, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez ,dijo que la política de la confederación sudamericana es que "los partidos se tienen que definir en la cancha", pese a que la decisión final corresponde a la FIFA.

En su visita a Argentina, Infantino además celebró la disputa de un partido entre el seleccionado "albiceleste" e Italia en honor a Diego Maradona, el astro fallecido en 2020, y dijo que la FIFA dará "apoyo total" y pensará en "algo más grande y especial".

"Lo que hizo Diego para hacernos enamorar del fútbol es único y tenemos que reconocerlo. Todos lo quieren en Argentina pero todos lo quieren en el mundo entero", señaló. (Reporte de Ramiro Scandolo, editado por Javier Leira)