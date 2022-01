Portaltic.-Elden Ring retrasa su lanzamiento al 25 de febrero de 2022

18-10-2021 Elden Ring. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA BANDAI NAMCO



MADRID, 18 (Portaltic/EP)



Elden Ring, el próximo videojuego de los creadores de la saga Dark Souls y con historia de George R. R. Martin, retrasará su lanzamiento hasta el 25 de febrero del próximo año 2022, y antes de ello realizará una prueba de red cerrada en noviembre.



El videojuego Elden Ring es un nuevo título de rol y fantasía ambientado en un universo creado por Hidetaka Miyazaki, director del estudio japonés FromSoftware, y George R. R. Martin, escritor de la saga de novelas de Canción de hielo y fuego, en la que se basó Juego de tronos.



A pesar de que el lanzamiento del juego estaba programado para el 21 de enero de 2022, como se había anunciado en junio, finalmente el título no llegará hasta el 25 de febrero, como ha anunciado su productora, Bandai Namco.



"La profundidad del juego y la libertad a la hora de que los jugadores desarrollen sus propias estrategias exceden, con creces, las expectativas iniciales", según Bandai Namco, que ha afirmado que el tiempo adicional servirá para "poder hacer los últimos ajustes al juego".



Asimismo, el estudio ha anunciado que del 12 al 15 de noviembre tendrá lugar una prueba de red cerrada de Elden Ring entre un grupo limitado de jugadores de PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series, que ya pueden inscribirse en la web del juego para poder ser seleccionados.



El juego permitirá el multijugador cruzado dentro de distintas generaciones de una misma consola, de manera que los usuarios de PS5 y PS4 podrán jugar entre ellos, pero no con los jugadores de las consolas Xbox.