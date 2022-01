Portaltic.-Android presenta entre 15 y 47 veces más infecciones de 'malware' que iOS, según Apple

MADRID, 18 (Portaltic/EP)



Los móviles Android tienen entre 15 y 47 veces más infecciones de 'software' malicioso o 'malware' que los dispositivos que cuentan con el sistema operativo iOS, según ha asegurado Apple en un reciente informe titulado 'Building a Trusted Ecosystem for Millions of Apps', un dato que identifica en la denominada 'slideloading' o descarga lateral de 'apps'.



La compañía apunta en su informe a que los terminales que no han sido fabricados por Apple tienen mayor número de probabilidades de ser 'hackeados' e infectados por virus maliciosos que ponen en peligro los datos personales de sus usuarios.



Además de destacar este dato, la marca cofundada por Steve Jobs ha afirmado en este documento que "casi 6 millones de ataques al mes" fueron detectados por la empresa de ciberseguridad Kaspersky Lab en 2020 en los dispositivos móviles Android de sus clientes.



Para asegurar estos datos, Apple ha hecho referencia en este informe a que la vulnerabilidad de Android se debe al 'slideloading', esto es, la instalación de aplicaciones de fuentes externas a una tienda de aplicaciones oficial y de uso seguro.



"Dado que Android admite la descarga lateral, el 'malware' ha podido propagarse en esa plataforma con mayor facilidad. Esto hace que los 'smartphones' de Android sean los objetivos más comunes", ha aclarado la compañía en este informe.



Con ello, este documento detalla que "los ciberdelincuentes y los hackers se basan en la carga lateral para difundir aplicaciones piratas, la piratería y el robo de la propiedad intelectual", algo que, según Apple, supone una desventaja con respecto a sus dispositivos.



Apple ha defendido su sistema de seguridad y ha asegurado en este informe que, en el caso de que una 'app' maliciosa interfiera en su sistema a través de la App Store, la compañía la elimina y bloquea caulquiera de sus variantes futuras.



Asimismo, se ha amparado en datos de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información (ENISA, por sus siglas en inglés) para destacar la seguridad que ofrecen sus dispositivos. Esta informó de la detección de 230.000 nuevas infecciones de 'malware' móvil diarias durante 2019 y los primeros meses de 2020 en plataformas que admiten carga lateral como Android.



Otro punto que ha destacado a su favor es la escasa necesidad que tienen los usuarios de iOS de instalar un programa antivirus, algo que ocurre en las plataformas que aceptan la descarga lateral, lo cual genera un coste: 3.400 millones de dólares al año en dichos servicios. Y se estima que en 2021 hay 1.300 millones de dispositivos con una solución de seguridad, cuatro veces más que en 2016, como recoge el informe.



En conjunto, los datos que aporta el informe indican que en los últimos cuatro años, se han identificado en los equipos Android de 15 a 47 veces más infecciones que en los teléfonos iPhone.