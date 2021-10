Perú/Venezuela.- La Fiscalía de Perú pide la prohibición de salida del país para el embajador en Venezuela

MADRID, 19 (EUROPA PRESS) La Fiscalía de Perú ha solicitado al Poder Judicial que al embajador peruano en Venezuela, Richard Rojas García, se le prohíba salir del país en relación con la investigación sobre el supuesto blanqueo de capitales. De este modo, la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos ha emitido este requerimiento con el fin de que Rojas García --recientemente nombrado embajador en Caracas-- no se traslade hacia Venezuela, pudiendo así verse afectada la investigación en curso a la organización denominada Los Dinámicos del Centro, recoge el diario local ‘La República’. “Rojas García, a pesar de no ser funcionario ni servidor público de la Dirección General de Transportes y Comunicaciones de (departamento de) Junín, habría colaborado o participado en la promoción, colocación, remoción y favorecimiento de diversas personas a fin de que estas fueran beneficiadas con puestos de trabajo”, ha señaló el fiscal especializado en blanqueo de capitales Richard Rojas Gómez a mediados de diciembre, cuando incluyó en la investigación al dirigente del partido oficialista, Perú Libre. Por tanto, la Fiscalía sostiene que Rojas García era el encargado de retirar el dinero para entregárselo al líder de la formación, Vladimir Cerrón. En concreto, el pasado mes de julio el nuevo embajador en Venezuela habría intentado retirar más de 376.000 soles --más de 82.000 euros-- a nombre de Cerrón, el bloqueo de las cuentas a cargo de la Unidad de Inteligencia Financiera de Perú lo impidió, según un informe de ‘El Comercio’. “El investigado Richard Rojas García habría participado y/o ejecutado actos de conversión de dinero maculado (de origen ilícito), no solo (...) para beneficio propio sino también para su partido político Perú Libre”, ha indicado el fiscal Rojas Gómez.